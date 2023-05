Vitória dos 'corrup_tores 12'

Henrique Valente, concorrente do Parchal, Faro, é o vencedor do 1º prémio semanal da 27ª ronda da Liga Record. O treinador de sofá terminou a jornada com 87 pontos, tantos como Carlos Dias, concorrente com muitos prémios ao longo dos anos, mas venceu no desempate por ter o orçamento mais baixo.

O responsável técnico da equipa Corrup_tores 12 gastou 33,85 milhões a formar o plantel enquanto o 2º classificado utilizou 38,7 dos 40 permitidos. Henrique Valente entrou em campo com toda a defesa do V. Guimarães e logo aí fez 56 pontos, 30 desses com Afonso Freitas, que estava inscrito como capitão.