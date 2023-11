Vitória fica em casa... mas o prémio não

Nesta jornada aconteceu algo que não é habitual: o vencedor semanal da Liga Record é... do Record. O nosso especialista Rui Malheiro depositou toda a sua confiança no Estoril e os canarinhos corresponderam com uma vitória clara por 4-0. O Rui pode orgulhar-se de festejar este triunfo, contudo, por ser nosso colaborador, não pode ganhar o prémio de 250 euros em vale na Rádio Popular.

Esse vai para Fernando Figueira, que também apostou no Estoril, mas acrescentou 2 reforços: Pote e Hjulmand. Este treinador de bancada fica com o 1º prémio porque, dos 4 concorrentes com 90 pontos, foi o mais poupadinho na construção do plantel.