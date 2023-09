Zé Pedro coloca ex-colega Rúben Amorim como treinador

Zé Pedro, treinador do V. Setúbal, escolheu para a Liga Record um onze em que 8 jogadores vão atuar na Champions e estão, no total, avaliados em pouco mais de 30 milhões. Benfica (António Silva, Florentino e Aursnes) e Sp Braga (Matheus, Niakaté e Al Musrati), ambos com 3 jogadores, e FC Porto, com 2, são os clubes que mais atletas dão à equipa."Optei por este onze tendo em conta a prestação que tiveram na época passada. São atletas de altíssima qualidade. Escolhi um guarda-redes e dois centrais muito bons. Os laterais Tiago Esgaio (Arouca) e Lelo (Casa Pia) são jovens e têm muita preponderância ofensiva. Os dois médios defensivos garantem equilíbrio e o Aursnes é completo e influente. Já Edwards e Galeno são desequilibradores nas alas a servir Taremi", resume o antigo médio do Belenenses e do V. Setúbal, entre outros clubes.Na hora de escolher um técnico para a equipa dele, Zé Pedro não hesita: "O Rúben Amorim foi meu colega e conheço as suas qualidades. Como treinador, já o demonstrou em Braga e desde que chegou ao Sporting, seria o treinador perfeito para este 11!