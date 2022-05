Entre Arouca e o Irão

João Domingos apostou na fórmula perfeita para sair vencedor desta jornada da Liga Record. O treinador de bancada de Beja escalou a defesa do Arouca, que ganhou ao Portimonense e não sofreu, e no médio David Simão que marcou o golo da vitória, e deu a braçadeira de capitão a Taremi, ponta-de-lança do FC Porto que foi o jogador da semana e lhe valeu 28 pontos. Darwin (7) também foi importante.Mesmo com apostas menos acertadas em Pêpê, Matheus Nunes, Vitinha e Paulinho, 85 pontos chegaram para festejar.A geral continua ao rubro, com Marco Mendonça na liderança, com apenas 4 pontos de vantagem para o 2º e 3º.