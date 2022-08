Fernando Mendes aposta no ataque

Com orçamento de 34 M€, uma equipa pensada em 3x4x3 e com uma clara estratégia de ataque, Fernando Mendes aceitou o repto do nosso jornal e fez a sua equipa para a nova edição da Liga Record. Além da tração à frente, a aposta do antigo jogador leonino passa claramente pela sua equipa do coração – 6 dos 11 jogadores são verdes e brancos. A justificação... é simples. "Tem de ser, é o meu clube! São jogadores com qualidade para fazerem uma boa época", sublinha o comentador da ‘CMTV’, enaltecendo as principais qualidades do conjunto que escalou: "Destaco o Coates, um jogador importantíssimo no Sporting e o mais fiável em termos defensivos. Por outro lado, a minha linha avançada tem jogadores que fazem muitos golos. O Trincão é um jogador com qualidade tremenda e pode fazer a diferença no campeonato", afiança.

A terminar, mas não menos importante, Fernando Mendes aplaude o Guia 2022/23, que tem "todas as estatísticas para estarmos informados sobre o futebol português".