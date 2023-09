A Liga Record já começou mas as inscrições continuam abertas

A Liga Record 2023/24 arrancou oficialmente no último fim-de-semana com a realização da 5.ª jornada da Liga Betclic mas as inscrições continuam abertas. Quem quiser pode inscrever-se a qualquer momento da época pois há muitos prémios em todas as jornadas, num total de mais de 49 mil euros, sendo que o mais desejado o automóvel para o vencedor final.A inscrição no melhor concurso do futebol português é muito simples. Basta entrar no site do concurso, www.ligarecord.xl.pt ., colocar o código de inscrição e começar a escolher os 23 para formar o plantel. Tem 40 milhões de euros para formar o 'grupo de trabalho', como qualquer treinador da vida real. Depois é escolher o onze para cada jornada, elegendo um capitão de equipa, cuja pontuação duplica no final dessa ronda.Quem não consegue decidir quais os 23 melhores jogadores ou simplesmente para quem quer jogar com várias equipas, pode comprar mais códigos no site do concurso, não existe limite de equipas por concorrente. A época já começou mas cada treinador de sofá ainda vai a tempo de entrar em campo na Liga Record 2023/24.