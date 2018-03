Gonçalo Brálio, vencedor do prémio semanal da 22ª ronda da Liga Record com a equipa Vídeo-árbitro 38, ficou surpreendido com o facto de ter terminado esta jornada com sete equipas nos dez primeiros classificados.

"Percebi que tinha boas pontuações, mas não esperava ter tantas equipas premiadas", começa por comentar, revelando de seguida a opção de entregar a braçadeira a um avançado do Marítimo: "Calculei que ninguém apostasse no Ricardo Valente para capitão. Tinha esperança de que um dia resultasse esta aposta, aconteceu agora."

O concorrente de Évora está também bem colocado na classificação acumulada. Ocupa o 5º lugar com a equipa Tiro ao Boneco, a 20 pontos do líder, Alexandre Rodrigues. "É difícil chegar ao 1º lugar, mas ainda estou na corrida. Tenho mais de 50 equipas e esta é a única a lutar pelos prémios finais", explica.

Autor: Miguel Amaro