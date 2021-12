Jogadores de duas equipas a evitar nesta jornada

A jornada 14 da Liga Bwin vai ter os 9 jogos, ao contrário da anterior, que teve dois encontros adiados devido aos casos de Covid-19 que afetaram os plantéis do Belenenses SAD e do Tondela.As duas equipas já voltaram a treinar e vão a jogo. O Tondela visita o V. Guimarães, no sábado, e o Belenenses SAD recebe o Estoril, jogo adiado um dia, para a tarde de domingo, porque muitos dos jogadores dos azuis só terminam o isolamento às zero horas de sexta-feira.Assim, o plantel de Filipe Cândido só estará junto no sábado, para um único treino de conjunto antes da receção aos canarinhos. Perante este cenário, talvez a melhor opção para os nossos treinadores de sofá seja a de não entrar em campo com jogadores de Belenenses SAD e do Tondela.As equipas em causa até podem conseguir bons resultados, claro, mas à partida os jogadores não vão estar a 100 por cento depois de vários dias de isolamento e alguns deles infetados com Covid-19.Os concorrentes que têm jogadores destes dois clubes nos plantéis, devem dar mais uma semana de descanso a esses craques.