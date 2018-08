Continuar a ler

A completar o top 5, Fabrício furou entre os três grandes e exibiu-se com 136 pontos no Portimonense, o que lhe valeu a mudança para o Japão. Por outro lado, Marega foi o melhor do FC Porto, com 135. Quem vai rivalizar com o avançado holandês esta época?



Melhores jogadores Liga Record 2017/18:



1. Bas Dost - Sporting - 171 pts

2. Jonas - Benfica - 169 pts

3. Bruno Fernandes - Sporting - 150 pts

4. Fabrício - Portimonense - 136 pts

5. Marega - FC Porto - 135 pts

Já está a afinar a tática para mais uma edição imperdível da? É que o arranque da Liga e o início do período experimental do icónico jogo do nosso jornal está aí à porta. Como não queremos que nada lhe falte, recordamos quem foram os heróis da temporada passada, com Bas Dost a terminar 2017/18 no topo da classificação.O avançado do Sporting, que regressou a Alvalade depois de ter rescindido o contrato que o ligava aos leões, somou uns impressionantes 171 pontos, apenas mais dois do que Jonas, dianteiro do Benfica que continua com o futuro indefinido. Mais atrás surgiu Bruno Fernandes, com 150 pontos na sua época de estreia na