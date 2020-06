Coronavírus: PSP dispersa ajuntamento não autorizado no centro de Braga

A PSP de Braga interveio na madrugada deste domingo para dispersar um ajuntamento com cerca de uma centena de jovens numa praça no centro de Braga, tendo as pessoas acatado a indicação ordeiramente, disse à Lusa fonte daquela polícia.

Segundo a fonte, o grupo, sobretudo constituído por jovens, encontrava-se concentrado cerca das 01:00 de hoje no Campo das Hortas, uma praça central da cidade conhecida como ponto de encontro para convívio e consumo de álcool.

Apesar de os bares estarem já encerrados - a PSP diz que, devido aos condicionalismos impostos pela pandemia, "pelas 23:00 começam a fechar" - a concentração juntou cerca de uma centena de pessoas, num ajuntamento não autorizado devido aos riscos de contágio da covid-19.

De acordo com a PSP, as pessoas acataram as indicações da polícia de forma ordeira, tendo o grupo desmobilizado sem incidentes.