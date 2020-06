João Pedro Sousa: «Levámos um ponto e é positivo»

João Pedro Sousa reconheceu que o Sp. Braga foi "mais forte na segunda parte" mas afiançou que o empate (0-0) "acaba por se ajustar". O treinador do Famalicão mostra-se feliz pela forma como a equipa está a crescer "mesmo na adversidade".





"Jogo taticamente rico e competitivo. A primeira parte foi repartida, mas, na segunda, reconheço que o Sporting de Braga foi mais forte e pressionante e que nos criou vários problemas. No entanto, fomos uma equipa tranquila, madura, estamos a crescer na forma como conseguimos gerir o jogo mesma na adversidade. Penso que o empate acaba por se ajustar, mesmo reconhecendo, repito, que o nosso adversário foi mais forte na segunda parte.""Tive de reforçar os corredores laterais e o corredor central na segunda parte, porque o Braga nos criou problemas com as variações do centro do jogo, com muitas trocas posicionais e com diagonais de dentro para fora, mas, depois de mexer na equipa, ficámos mais fortes e coesos, crescemos e conseguimos respirar. Tínhamos alguns jogadores algo fatigados e ao mexer na equipa consegui manter o nível competitivo."

Disciplina

"Tínhamos consciência de que era preciso sermos muito disciplinados taticamente para enfrentar uma equipa tão forte como o Braga. De resto, temos feito sempre boas exibições e resultados frente aos 'grandes'. Houve fases do jogo em que não conseguimos impor o nosso jogo, mas levámos um ponto e é positivo. O nosso objetivo era vencer, ainda mais em casa, mas já estamos a pensar e a preparar o próximo jogo para voltarmos às vitórias."