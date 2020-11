Jorge Vieira reeleito presidente da Federação Portuguesa de Atletismo: «Pelo futuro»

Jorge Vieira foi reeleito presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, para um terceiro e último mandato, em que promete continuar com o "projeto e estratégia" que garante o "futuro" da modalidade.

Nas eleições, realizadas este sábado por via eletrónica, mas também presencialmente, no Centro de Medicina Desportiva de Lisboa, Vieira conseguiu 34 votos do colégio eleitoral, contra 25 do seu adversário, António de Carvalho Nobre, que já em 2016 tinha perdido as eleições.

Após a leitura dos resultados pelo presidente da Mesa da Assembleia-Geral, Vieira, que está na presidência desde 2012, foi crítico com a campanha adversária e afirmou que "com esta vitória, é o futuro do atletismo que deixa de estar em causa".

"O caráter está em causa no voto, deixou de estar em causa. A decência está em causa no voto, também deixou de estar em causa", disse, após ter dirigido críticas à campanha eleitoral do adversário. "Procurámos fazer uma campanha limpa e escorreita, cumprimos com fazer uma campanha pela positiva", referiu.

"A humildade, a dedidacção, a entrega e o compromisso estavam em causa neste voto e com a nossa vitória deixaram de estar em causa", disse ainda, garantindo que até 2014 a equipa tem "projeto e estratégia para cumprir os objetivos".

Para Jorge Vieira, o resultado das eleições reflete "muitos anos de ligação à modalidade e às pessoas da modalidade - em cada um temos amigos e cumplicidade constante".

António de Carvalho Nobre, que há quatro anos tinha perdido o sufrágio por três vtotos de diferença, enalteceu a forma como o ato eleitoral decorreu e agradeceu aos elementos da sua lista, no essencial os mesmos de 2016.

"Congratulamo-nos com o modo como as eleições ocorreram. Quero deixar uma vez mais uma palavra de agradecimento à minha equipa", disse Nobre.

A Lista A, de Jorge Vieira, ganhou ainda nas votações para a Mesa da Assembleia-Geral (37 votos contra 22), Conselho de Justiça 35-24), Conselho de Disciplina (35-24) e Conselho Fiscal (35-24), só perdendo para a Lista B no que se refere ao Conselho de Arbitragem (29-30).