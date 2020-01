Ricardo Soares quer Moreirense a "jogar bem" e a somar pontos em Tondela

O treinador Ricardo Soares afirmou esta sexta-feira querer um Moreirense a "jogar bem" e a conquistar pontos na visita ao Tondela, no sábado, em partida da 17.ª jornada da Liga NOS, última da primeira volta.

Apesar das derrotas sofridas nos dois primeiros jogos em que liderou os 'cónegos' - Paços de Ferreira, fora (1-0), e FC Porto, em casa (4-2) -, o técnico realçou que os seus jogadores estão "mais confortáveis com o modelo de jogo a cada dia que passa", razão pela qual acredita num resultado melhor em Tondela.

"Os jogadores têm feito um trabalho muito bom. Há hoje um assimilar das ideias diferente de há uns tempos e sinto a equipa a evoluir. É um jogo difícil, mas vamos com o intuito de trazer pontos e de fazer um bom jogo. Fazendo um bom jogo, estaremos certamente mais perto de conquistar pontos", disse, na conferência de antevisão ao jogo, marcado para as 18:00, no Estádio João Cardoso.

Dos 17 pontos já alcançados, a equipa vimaranense, 13.ª da tabela, conseguiu apenas três fora de casa, mas Ricardo Soares disse acreditar que os seus pupilos vão "alterar essa estatística" frente ao conjunto com menos pontos em casa até agora - apesar de ocuparem o 10.º lugar, com 19 pontos, os beirões somaram apenas cinco no seu reduto.

Apesar de ter reconhecido que é melhor "trabalhar sobre vitórias do que sobre derrotas", o treinador realçou que o Moreirense do jogo com os dragões, na jornada anterior, já se aproxima mais do modelo que pretende, em comparação com a versão que se apresentou em Paços de Ferreira, na 15.ª jornada.

O técnico salientou ainda que a formação minhota só pode começar a ganhar com regularidade ao aprofundar o "processo de jogo" que trabalha ao longo da semana.

"Quando o processo está enraizado, com o processo defensivo bem organizado e as transições ofensivas e defensivas bem elaboradas, isso permite vitórias constantes e não vitórias que aparecem de um momento para o outro", defendeu.

O Moreirense, 13.º classificado, com 17 pontos, defronta o Tondela, 10.º, com 19, em partida da 17.ª jornada da I Liga, agendada para as 18 horas de sábado, no Estádio João Cardoso, em Tondela.