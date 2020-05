Árbitro originou lesão de Haaland

Erling Haaland saiu a coxear na derrota (0-1) do Dortmund frente ao Bayern e a situação terá sido originada por um contacto... com o árbitro Tobias Stieler. “O Haaland chocou com o árbitro e torceu o joelho. Por isso teve de sair”, revelou Jan Aage Fjortoft, ex-jogador norueguês e pessoa próxima do avançado, de 19 anos. Recorde-se que Lucien Favre admitiu após o clássico que a lesão de Haaland não é grave, sendo que o jogador deve estar disponível para a visita ao Paderborn, no próximo domingo.

De resto, a 29ª jornada da Bundesliga arranca hoje com a visita do Leverkusen ao Friburgo e o técnico dos farmacêuticos, Peter Bosz, falou na dificuldade de preparar os jogadores. “Não temos nenhum jogador a 100% com os jogos todos seguidos. Não é fácil estar em boa forma assim”, concluiu. Quem também criticou o calendário da liga foi o treinador do RB Leipzig, Julian Nagelsmann. “Só nos calha um calendário de m****! Avisámos a federação e não querem saber. Vejam o exemplo do jogo com o Hertha. Eles jogaram dois dias antes de nós, o que fez diferença, e essa situação repete-se no nosso calendário. Temos menos tempo de descanso que outros clubes. É injusto!”, sublinhou.