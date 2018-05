Continuar a ler

8h49 - Em Itália, o 'Corriere dello Sport' garante que Carlo Ancelotti será o próximo treinador do Nápoles. A confirmar-se será o regresso do técnico transalpino ao ativo, depois um período sabático cumprido após deixar o Bayern Munique.



- O treinador espanhol, que deixou o PSG no final da época,que vai ser o treinador do, sucedendo a Arsène Wenger no comando técnico dos gunners.- A imprensa francesa escreve esta quarta-feira que o empresário israelita Pini Zahavi ('responsável' pela transferência de Neymar do Barcelona para o PSG no último defeso, a troco de 222 milhões de euros), quer tirardo Bayern Munique. O avançado polaco, um dos mais cobiçados pelos colossos europeus, já terá sido oferecido pelo agente ao PSG, ao Real Madrid e ao Chelsea.