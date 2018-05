Continuar a ler

O acordo entre o veterano guardião italiano Buffon e o PSG pode estar próximo. Silvano Martina, agente do guarda-redes, disse que ficaria "muito feliz" em ver o italiano defender a baliza do atual campeão francês.



O avançado romeno Andone transferiu-se para o Brighton. O Deportivo Corunha recebe aproximadamente seis milhões de euros.



Segundo o jornal turco ‘Fanatik’, Talisca disse no balneário do Besiktas que o seu futuro passa pela Roma.



O Werder Bremen contratou o internacional austríaco Martin Harnik ao Hannover por 300 mil euros.

9h: Ocontactou a SAD leonina visando a contratação de, mas desistiu de imediato ao saber que o médio só sairia de Alvalade mediante o pagamento de 20 milhões de euros Concretizada, se não no papel, na decisão, a primeira rescisão de contrato resultante do ataque à Academia (Acuña), oavança também com os primeiros nomes para a equipa da próxima época . Segundo Record apurou, nas últimas horas ficaram decididos três regressos:, que esteve cedido ao Chaves,, na sequência de empréstimo ao Rio Ave, e, que voltou à Academia no início deste mês, depois de duas lesões graves ao serviço do Estugarda., brasileiro de 21 anos que tanto pode jogar no meio-campo como no corredor esquerdo da defesa e que nas últimas três temporadas esteve ao serviço do Vilafranquense, vai ser reforço dopara a próxima temporadaé o primeiro jogador doa avançar com a rescisão unilateral de contrato alegando justa causa . O jogador já reuniu toda a documentação necessária para dar um passo que deverá ser seguido por outros companheiros de equipa na próxima semana.A nomeação de Joaquín Caparrós para diretor desportivo dofoi uma boa notícia para, que viu aumentadas de forma considerável as possibilidades de permanecer na capital da Andaluzia para a próxima época é um jogador que muito agrada aos responsáveis do Palmeiras , clube que, de acordo com a imprensa brasileira, já terá tentado perceber junto da família do avançado se este teria desejo de regressar ao Brasildevolveuao, colocando assim um ponto final no empréstimo do guarda-redes, de 22 anosAs laterais da defesa dosão uma das prioridades de José Mourinho para a próxima temporada e, segundo a imprensa inglesa e italiana, o técnico português pondera entrar na corrida pelo internacional portuguêsjá terá chegado a acordo para garantir a contratação de, lateral-esquerdo do, pelo valor de nove milhões de euros. Apesar de o clube da Luz ter desmentido um eventual interesse no jogador de 21 anos, o jornal ‘Marca’ assegura que, neste momento, só falta mesmo confirmar a venda de Grimaldo para que o negócio de Martín possa avançar

