Continuar a ler

9h30: A preparar o Mundial'2018 com a seleção da Argentina,continua a dar entrevistas no seu país sobre o seu futuro e não deixa grandes dúvidas. "Tenho cada vez mais a certeza que, na Europa, ovai ser o meu único lugar", disse no programa de TV 'Pasión por el Fútbol'.Segundo o Calciomercato, o Milan já decidiu vender André Silva e exige uma verba de 31 milhões de euros pelo internacional português, que, no verão de 2017, custou cerca de 38 milhões. Oestá na linha da frente para garantir o jogadorSegundo o nosso jornal apurou, a SAD doestá à espera de receber ‘apenas’ dois pedidos de rescisão nos próximos dias:O The Sun avança queestá cada vez mais próximo do, uma transferência que pode ser concluída por 200 milhões de eurosApós 12 anos na equipa principal do, o capitãoestá muito perto de rumar ao calcio, mais concretamente ao Nápoles. De acordo com informações recolhidas porjunto de fonte próxima do negócio, leões e italianos estão próximos do acordo , com a transferência a fechar-se por valores próximos dos 18 milhões de euros.O defesaestá de regresso à Bundesliga após 3 anos. O austríaco foi confirmado esta segunda-feira como novo reforço doGarantir o empréstimo deé por esta altura a grande prioridade da SAD benfiquista . O objetivo dos responsáveis do clube da Luz é evitar que outros emblemas se possam intrometer na corrida pelo médio de 20 anos, que pertence aos quadros do Bayern Munique., que pertencia àconfirmou a sua transferência para ona próxima temporada.estão perto de chegar a um entendimento que permita ao atacante desvincular-se do clube mexicano e assinar pelo, apurouestá neste momento a avaliar a possibilidade de avançar para a contratação de Bruno Gaspar , lateral-direito da Fiorentina, 25 anos, que também pode atuar no flanco contráriEnquanto onão anuncia o novo treinador, e como consequência não são tomadas decisões relativas à definição do plantel,não sabe o que lhe reserva o futuro. Pela parte que lhe toca, o defesa, de 29 anos, insiste na ideia de que quer transferir-se para o clube espanhol a título definitivo.