09H20 - Segundo o 'L'Equipe', oe ojá acertaram a transferência de. O clube francês não colocou entraves à saída do lateral, à semelhança do que já tinha feito com Fabinho (contratado pelo Liverpool). Com este negócio iminente, Vrsaljko poderá estar de saída dos colchoneros, já que é um jogador muito apreciado em Itália., um dos principais favoritos a assumir o comando técnico do, não tem nenhuma cláusula que lhe permita sair quer para os merengues quer para o PSG, avança o 'AS'. O treinador argentino renovou recentemente com opor mais cinco anos e essa opção foi removida do contrato então assinado.parou a negociação com, depois de o guarda-redes belga ter recusado a última oferta para renovar. Com contrato até junho de 2019, o guardião sabe que pode assinar por outro clube a custo zero a partir de janeiro do próximo ano e o Chelsea pretende vendê-lo já para ter algum retorno financeiro.continua a ter hipótese de ficar em Milão. "O Cancelo mostrou a sua qualidade mas as negociações são difíceis", admitiu Javier Zanetti, diretor do Inter., de 32 anos, é cobiçado pelo. "É um orgulho que o Milan me tenha em conta. Mas tenho contrato com o Monaco", disse El Tigre.Segundo a imprensa francesa,médio criativo do Lyon de 24 anos, informou o presidente do clube que quer mudar-se para oSegundo a ‘Gazzetta dello Sport’, aprepara a renovação dos centrais(33 anos) e(37). O primeiro prolongará o vínculo por dois anos enquanto o segundo alinhará mais uma época na vecchia signora.tinha acordo com omas Bruno de Carvalho fez exigências de última hora que impedem, por enquanto, a saída do guardião do. O negócio seria feito por 18 milhões de euros.ainda não tem o seu futuro definido quanto a possível transferência para o. Ao que parece existe um impasse entre o chileno e os encarnados, mas na Luz acredita-se que o negócio se concretizará