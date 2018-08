Derlis Gonzales

lazio

Lucas

8h17 - O FC Porto intrometeu-se na corrida por Favilli, mas não deverá conseguir desviar o italiano do Génova . De acordo com o que foi veiculado ontem pela Sky, de Itália, o avançado da Juventus vai mesmo seguir por empréstimo para o emblema genovês8h06 - Oinsiste na contratação de Pawel Dawidowicz , segundo relatou ontem a imprensa italianaBom dia! No 1.º dia de agosto, derradeiro mês para se fecharem as transferências no mercado nacional, fique connosco e acompanhe todos os negócios