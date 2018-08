Higuain

Continuar a ler

Kean Bryan

Crystal Palace

Bom dia! Estamos de volta para acompanhar mais um dia de mercado que se prevê muito movimentado. Siga aqui.

10h20 -é reforço dopara as próximas três temporadas. O jogador que acabou contrato com ochega a custo zero, mas os citizens ficam com uma percentagem sobre uma futura venda do jogador.10h16 - Depois da Argélia, agora é a vez doanunciarcomo selecionador até 2022. O treinador argentino comandou a seleção dono Mundial'2018.09h20 -é o novo selecionador da. O treinador argelino de 42 anos anos sucede a09h15 - Ooficializou a contratação de. O médio nigeriano que chega doassimnou um contato válido para as próximas quatro temporadas.09h07 -quer reforçar o plantel doe, segundo o jormal a Marca, já tem dois alvos bem definidos:08h57 -disse que onão pagava o que apagou por. O CEO do clube bávaro revelou no canal alemão Tz,08h45 - Segundo o jornal britânico 'The Sun', opoderá fazer uma oferta de 33 milhões de euros por. O médio de 21 anos representa o08h30 -foi chamado de urgência pela SAD encarnada e chegou ontem à noite a Lisboa para começar hoje a treinar-se no Seixal. No entanto, o lateral-direito, de 25 anos, não entra nas contas de Rui Vitória e já sabe que a estadia na capital será provisória.08h24 - O empréstimo deao Lille pode estar em risco . Segundo Record apurou, o negócio sofreu ontem um retrocesso, por decisão do, depois de as partes terem praticamente fechado um acordo.08h23 - Quando pouco o faria prever, até porque os responsáveis dotambém confiavam recebernas próximas horas, o defesa-central ofereceu resistência a esta mudanç a e, sabe Record, acertou ontem a sua mudança para o08h22 - A entrada deno plantel vai implicar uma saída, e a fava saiu aque foi dispensado pela SAD leonina. 08h21 -, central brasileiro que passou peloe na última época representou o, faz hoje exames médicos no, onde será companheiro de08h20 -, CEO do, disse ao canal alemão Tz quenão sai, nem por 150 milhões de euros : "Estamos completamente satisfeitos com ele e na posição em que joga não há muitos que consigam fazer o que ele faz."08h15 - O ‘L’Équipe’ revela que ocontactou ona tentativa de garantir o empréstimo de08h10 - Oterá garantido o concurso de, uma das grandes promessas do futebol inglês. Oestava na agenda de Real Madrid, Barcelona e Paris SG, de acordo com a imprensa francesa.