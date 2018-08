Continuar a ler

08h12 - O Lyon Rúben Dias mas, ao que Record apurou, está igualmente determinado em não subir a oferta já colocada em cima da mesa das águias pelo central: são 30 milhões de euros, menos 15 do que a atual cláusula de rescisão do jogador



08h11 - Alvo preferencial das águias para reforçar o meio-campo, Gabriel reuniu-se ontem com o dono do Leganés, Felipe Moreno, procurando sensibilizar o responsável para que



08h10 - Segundo o ‘Corriere dello Sport’, Rabiot, o médio francês do Paris SG que tinha sido associado a uma possível ida para o Barcelona, poderá estar em negociações com o Milan.



08h01 - O Newcastle contratou Yoshinori Muto ao Mainz. O avançado, de 26 anos, assinou por quatro épocas com os magpies.



07h53 - O ‘The Sun’ avança que Mina pode chegar ao Man. United para substituir Marcos Rojo que, segundo o jornal, rumará ao Everton por 30 M€.



Bom dia. Estamos de volta para acompanhar mais um dia de mercado, que em Inglaterra fecha já para semana. Acompanhe tudo aqui.





08h29 -já chegou a acordo com oe é o eleito de Valverde para suprir a saída de Paulinho. Apontado também como alvo do Inter, o médio chileno, de 31 anos, preferiu rumar a Camp Nou. Vidal deve viajar hoje para a Catalunha para realizar os habituais exames médicos e assinar contrato por três temporadas, com o Bayern a encaixar, segundo o ‘Mundo Deportivo’, 25 milhões.08h28 -foi, do trio de guarda-redes que cumpriu a totalidade dos trabalhos de pré-temporada, aquele que menos jogou. Tal como o nosso jornal adiantou oportunamente, o jogador, de 23 anos, foi colocado pela SAD no mercado e Rui Vitória foi então alternando as redes entre Svilar e Vlachodimos.