8h12 - O Benfica está Matteo Darmian, do Manchester United, está há muito referenciado pelos encarnados. A chegada do jogador será sempre por empréstimo de uma temporada.



8h07 - O guarda-redes do Barcelona Jasper Cillessen pode estar a caminho da Premier League. Segundo a imprensa britânica, Liverpool e Chelsea estão na corrida pelo guardião holandês, de 29 anos.



8h04 - Van der Vaart trocou o Midtjylland pelo Esbjerg. O médio holandês deixa os campeões dinamarqueses por um clube promovido à 1.ª liga dinamarquesa. 8h12 - Oestá no mercado à procura de um defesa-direito e o italiano, do, está há muito referenciado pelos encarnados. A chegada do jogador será sempre por empréstimo de uma temporada.

8h23 - O médio argelinopoderá ester de saída do Monaco rumo aoDe acordo com a imprensa britânica, a equipa orientada por Claude Puel, deverá oficializar o negócio nas próximas horas.8h18 -, extremo espanhol, de 30 anos, que já passou pelo, foi anunciado como reforço do, da 2.ª Divisão espanhola. O ex-leão estava sem clube depois de ter rescindido com o