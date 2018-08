Mercado ferve: já está em Lisboa mais um avançado para o Sporting

14h20 - Oconfirmou a chegada depor empréstimo da Roma.14h10 -foi apresentado noO médio foi emprestado pelo Mancheste City por uma temporada.14h01 - O treinador português, novo selecionador da, manifestou esta terça-feira a ambição de conquistar a Taça Asiática e de preparar a equipa o melhor possível para o Mundial'2022, no Qatar.13h18 -é reforço dopara as próximas quatro temporadas. O clube madeirense acertou a transferência do médio defensivo de 25 anos com o13h06 - Segundo o 'Bild',pode ser o próximo reforço do. A mesma publicação avança que Thomas Tuchel, treinador dos gauleses, estará disposto a pagar 40 milhões de euros aopelo passe do internacional português.12h41 -passou os exames médicos e vai ser apresentado como reforço do12h34 -está muito perto de se tornar jogador do. Segundo o Daily Record, o jogador belga dojá está em França para fechar acordo com os gauleses. A temporada passada, o defesa de 23 anos foi emprestado ao Galatasary.12h30 -é pretentido por vários clubes da liga espanhola. Segundo a Tuttosport, o, oe oestão na corrida para contratar o médio ex-Juventus.11h25 - O polacoestá há muito na mira do, mas onão quer vendê-lo "nem por 150 milhões de euros", conforme chegou a dizer, um dos dirigentes dos campeões alemães. Segundo a imprensa internacional, o clube nem atende as chamadas do empresário do avançado, o israelita...10h55 -já fez os testes médicos no. A apresentação vai acontecer ainda esta segunda-feira.10h30 - Segundo o 'The Sun',está a negociar com o, da Turquia. Após a chegada deao, o guarda-redes alemão procura sair dos reds.10h14 -pretende contratar o avançadoao, por 24 milhões de euros para, segundo avança a 'Sky Sports'.10h08 -, jogador do, está muito próximo de assinar pelo, de, segundo avança o 'Aragón Tv'.09h21 - Segundo 'La Gazzetta dello Sport',, jogador do, está na mira dae do, mas os clubes italianos só podem, agora, contratar futebolistas no mercado de inverno.08h31 - A 'Cadena SER' avança que ojá tem acordo come que oferece 5 milhões aopelo passe do jogador brasileiro, mas os colchoneros não aceitam menos que 30 milhões.08h28 - O jornal jornal catalão 'Sport' escreve esta segunda-feira que oestá a tentar contratar dois jogadores doaterra esta segunda-feira em Lisboa parapara o. Ao queapurou, a SAD chegou domingo a acordo com o clube belga, após intensas negociações durante as últimas semanas, e o avançado maliano foi autorizado a viajar para Portugal com o objetivo de concluir a sua mudança para os verdes e brancos.- Pretendido pelopara o reforço do meio-campo, o internacional sérvioreuniu-se com os responsáveis do, tentandoo mais rapidamente possível.- Colocaré outra das prioridades da SAD doneste mercado de transferências. O avançado holandêsdepara esta temporada e, além disso, tem um ordenado algo avultado para o estatuto que tem na equipa dos verdes e brancos.reconhece que a saída doé o melhor para ambas as partes, mas entende que a SADe essa é a razão de ter recusado já diversas propostas para deixar Alvalade. A última das quais foi a docom o atual estatuto de terceiro guarda-redes do plantel encarnado e já fez saber que quer deixar oainda este mês.o contrato que ainda o liga aoaté final de dezembro do ano que vem, apesar de tal não estar a revelar-se tarefa fácil. O jogador quer mudar-se para o- O empresário decontou aque as negociações pelo jogador doforam. De acordo com, o negócio poderá até ficar selado no decorrer desta semana, com o médio dando prioridade em rumar ao- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de transferências.