Mercado a ferver: Diaby confirmado no Sporting e alarme em Barcelona

Paul Scholes should become sports director and advise Woodward to sell Pogba. Would be sleepless nights to find Pogba a new club @paulpogba — Mino Raiola (@MinoRaiola) 21 de agosto de 2018

Jason Denayer s’engage pour 4 ans ! https://t.co/3wLfMLvPHw — Olympique Lyonnais (@OL) August 21, 2018

11h34 -, médio português dos, vai ser emprestado durante uma época aoda liga grega, mas o clube norte-americano mantém o direito de chamar o jogador de volta durante a duração do empréstimo.11h28 - O, do Championship, anunciou a chegada do extremo inglês. O jogador chega emprestado por uma época pelo11h25 -está muito perto de ser o próximo reforço do. O médio espanhol de 23 anos, que chega do, já está a realizar os exames médicos e deverá ser anunciado em breve.11h12 -poderá ser emprestado a um clube espanhol, avança o 'The Mirror'. Apesar da boa campanha no Mundial'2018, o internacional inglês parece não ter convencido os responsáveis do11h06 - Raiola, o agente de, ficou descontente com as palavras de Paul Scholes dirigidas ao internacional francês após a derrota frente ao Brighton e pediu aoque deixasse sair o jogador.10h32 - O avançadoassinou contrato com oválido para as próximas cinco temporadas e fica com uma cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros.10h26 - Ooficializou a contratação do internacional belga, proveniente do, que assinou por quatro temporadas. Foi a solução encontrada pelos franceses, face ao fracasso das negociações com opor09h17 - Caso venha a confirmar-se a saída dedo, o benfiquistaaparece na lista dos possiveís substitutos do defesa esquerdo dos colchoneros, avança esta terça-feira o 'Mundo Deportivo'.09h04 -, guarda-redes do, sofreu uma lesão grave no treino de ontem (rotura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo) e deverá ficar fora dos relvados durante alguns meses.08h59 - Oquer resolver a situação der antes de fechar o mercado. O futuro do avançado deverá passar por um empréstimo e oé um forte candidato a receber o jogador.08h50 - Foi noticiado interesse doemmas, embora não tenha recebido qualquer proposta, ojá fez saber que o jogador só sai pelo valor da cláusula: 125 milhões de euros.08h36 - Ojá resolveu todas as pendências comnas redes sociais a saída do jogador para o08h33 - O Barcelona não desiste de. O jornal 'Mundo Deportivo' conta que o clube catalão está disposto a pagar 50 milhões de euros pelo médio francês do, de 23 anos.08h32 - Em Espanha o jornal 'As' escreve quepediu à direção doa contratação de, avançado doque o treinador acompanha desde os sub-21. Só que o jogador tem uma cláusula de 120 milhões de euros, considerada excessiva pelos merengues...- Onão está disponível para negociar, mas é possível que ainda cheguem propostas, ou pelo menos abordagens, até ao fecho do mercado. Entretanto, o único clube que colocou uma proposta concreta em cima da mesa, a Roma, que estava disposta a ir até aos 25 milhões de euros, comorevelou a 21 de maio,- Ojá chegou a acordo compara a, apurou. Os encarnados chegaram a entendimento para a extensão do vínculo por mais duas temporadas, ficando o canhoto ligado à Luz até final de junho de 2024.continua à espera de que ‘aterre’ em Alvalade uma proposta que se enquadre nas exigências do(negócio a rondar 1 milhão de euros) e, acima de tudo, que se inclua nas exigências financeiras e clubísticas que o costa-marfinense pretende.- O inglêsé um dos principais alvos dopara o reforço do lado esquerdo da defesa, mas sabeque as negociações com o- Considerado uma das principais prioridades para o reforço do, o internacional sérviocontinua a treinar-se na China, no, epela resolução das conversações entre os clubes, de forma a poder viajar rumo a Lisboa nos próximos dias.deve ser apresentado esta terça-feira pelo. A apresentação chegou a estar marcada para segunda-feira, dia em que o jogador chegou a Lisboa, mas o facto deentre o avançado e olevou ao adiamento.- Bom dia, seja bem vindo a mais um dia de transferências.