Mercado já mexe: Mourinhismo cresce no Real e já se admite regresso

09h26 -é o novo treinador do, confirmaram os red devils.09h12 -já tem uma oferta dopara ser o treinador da equipa na próxima temporada, anuncia o AS.08h29 - O 'El Pais' revela quequerde volta ao. Entre os factores que pendem a favor da contratação do treinador português estão o 'carácter implacável e a alta percentagem de aprovação popular". O jornal espanhol refere que as sondagens feitas junto dos sócios "indicam um notável crescimento do mourinhismo".08h24 - A derrota de River frente ao Al Ain acelerou a operação dopara contratarmédio argentino de 20 anos. A notícia é avançada pelo 'As'.08h21 - aguarda reunião para deixar o Sporting . Após a fraca prestação realizada no jogo com o Nacional em que foi rendido ao intervalo, Bruno César expressou a vontade de deixar o Sporting. O médio de 30 anos é cobiçado pelo Vasco da Gama, que está a tentar agendar uma reunião com o Sporting para garantir o seu empréstimo.08h20 -chegou nas últimas horas a um princípio de entendimento compara a renovação de contrato com o internacional argentino, sabe Record. As conversações estavam também encravadas pelo facto de Vieira não estar disposto a pagar os cerca de 3 milhões de euros que o dito Jiménez pedia de comissão. Agora, o presidente entendeu-se diretamente com Salvio e as bases estão fixadas num contrato válido por mais três temporadas.08h18 - Aguarda-se que o onfirme o nome de Ole Gunnar Solskjaer como novo treinador.8h10 -, está muito perto de transformar-se em reforço dojá na reabertura do mercado de transferências, em janeiro. Segundo foi possível apurar junto de fontes próximas deste processo, já existe um princípio de acordo entre as parte. Bom dia! Damos início ao acompanhamento de mais uma época de transferências, que oficialmente só abre em janeiro mas que já faz mexer e muito os clubes.