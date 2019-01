Mercado a ferver: Jogador do Sporting a 'pedir' aumento em dia que Morata deixa tubarões europeus em alvoroço

8h50:está a deixar meia Europa em alvoroço. O avançado doestá cada vez mais longe do clube londrino e já lhe chegaram ofertas doou. Oé o mais recente a juntar-se à corrida, segundo o "Daily Mail".8h44: O 'Daily Mail' escreve hoje que Unay Emery quer mandarl embora doneste mercado de inverno8h41:, médio do, é o mais recente alvo dosegundo a imprensa inglesa: os spurs podem avançar com uma proposta de 40 milhões8h30: O médio holandês do, parece já ter tudo acordado com opara assinar nos próximos dias- De acordo com informações recolhidas pore o centraltêm mantido um diálogo constante ao longo dos últimos dias, no sentido de encontrarem a melhor solução para ambas as partes renovou contrato com oaté junho de 2023 e com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros foi novamente notícia nos últimos dias pelo facto de a imprensa brasileira ter avançado a vontade do defesa-central regressar à Luz como entrave nas conversações do... Palmeiras. Ao queapurou, de facto o jogador, de 31 anos, tem definido no seu plano de carreira ainda voltar ao Benfica , mas apenas quando estiver mais perto da reta final desse percurso, isto é, só daqui a mais dois ou três anos.- O ainda médio-defensivo do, está a um pequeno passo de se transformar no 3º reforço do Sporting em janeiro. Ao contrário das informações que corriam nos últimos dias, o jogador ainda não esteve em Lisboa, mas sabe, tem viagem marcada para as próximas horas.- Com a entrada de Pepe, o plantel dos dragões passou a contar com seis centrais e, face à abertura do mercado, tudo indica que o quadro de jogadores para essa posição venha a reduzir-se até ao final do mês. O primeiro candidato a deixar o, nigeriano que está a ser apontado com insistência ao Trabzonspor , jovem avançado francês, de 18 anos, foi apontado ao Benfica pela imprensa italiana.- De acordo com a imprensa russa, oestá interessado eme já sabe que, para olibertar o internacional argentino, o emblema de São Petersburgo terá de pagar um valor a rondar os 20 milhões de euros perde hoje oficialmente o estatuto de ‘provisório’ – faz também a sua primeira antevisão a um jogo – que a SAD lhe havia dado no dia em que foi confirmada a saída de Rui Vitória. E, sabe, o que Luís Filipe Vieira pretende com este ato é não só dar um voto de confiança a um treinador que ganhou os dois primeiros desafios que teve pela frente (Rio Ave e Santa Clara), mas também que o treinador, de 42 anos, não se sinta como um interino e abrace com toda a ambição o ataque à conquista dos títulos ainda em discussão Bom dia! Tudo a postos para mais um dia de grandes negócios no mercado de transferências: quem entra, quem sai, e todos os rumores