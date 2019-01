Mercado a ferver: Benfica 'suspira' por antigo jogador em dia que Morata já está em Madrid

9h37: Segundo o 'The Sun', o, além do, estão a tentar que oliberte. Os catalães não querem abrir mão do extremo de 21 anos por menos de 50 milhões de euros9h15: A Sky Sports avança quepediu aopara o deixar sair. Oé o destino mais provável8h30:já passou os testes médicos noe pode ficar já às ordens deeste domingo- Um ano e meio depois de ter deixado a Luz,volta a estar em cima da mesa do. A notícia foi ontem avançada pela imprensa francesa, esabe que o possível retorno do internacional grego tem vindo a motivar conversações com o empresário do jogador.- Surge um forte pretendente a ocupar a vaga decomo treinador do. Segundoapurou, Jorge Costa é o alvo preferencial de Vítor Hugo Valente e até já foi contactado para orientar os sadinos,vai rumar ao, clube no qual vai atuar até ao final da presente temporada, a título de empréstimo. No final deste período de cedência, o emblema holandês poderá acionar a cláusula de opção de compra pelo guardião, a qual ficou estipulada, apurou- Ao que tudo indica,terá feito ontem o último jogo de leão ao peito . O acordo para a transferência do argentino para oestá preso por detalhes, pelo que é de crer que, após a final, o acordo seja firmado, pois a distância que separa os clubes não é significativaestá a um pequeno passo de ser cedido ao Boca Juniors e voltar assim à Argentina, mais de cinco anos depois de ter deixado o Arsenal Sarandí.Bom dia! O mercado de transferências encerra já na quinta-feira, dia 31, e, até lá, acompanhe aqui a par e passo tudo o que se passa!