19h29 - Ainda que não tenha esclarecido qual o clube em causa, Antoine Griezmann assegurou à Europa Press que já sabe onde vai jogar na próxima temporada. O francês, refira-se, está de saída do At. Madrid e tem sido apontado a Paris SG e Barcelona.

Boca Juniors, Toto Salvio admitiu este sábado, à margem de um evento promocional, ter o desejo de terminar a sua carreira no Benfica, algo que Magalí Aravena, a sua esposa,



Leeds United está interessado em garantir a contratação de Hélder Costa, segundo revela o jornal 'Express & Star'. Ainda assim, de acordo com a mesma publicação, ainda não chegou qualquer oferta formal ao Wolverhampton.



18h40 - Pretendido peloadmitiu este sábado, à margem de um evento promocional, ter o desejo de terminar a sua carreira no, algo que, a sua esposa, reforçou em entrevista a uma rádio argentina , na qual explicou por que razão o seu marido não tenciona voltar ao seu país natal.18h22 - Oestá interessado em garantir a contratação de, segundo revela o jornal 'Express & Star'. Ainda assim, de acordo com a mesma publicação, ainda não chegou qualquer oferta formal ao

16h39 - Antoine Griezmann continua a alimentar o tabu. "Sei onde vou jogar a próxima temporada", disse, acrescentando em tom de brincadeira. "Não posso dizer que vá ser em Miami".

15h50 - O jornal espanhol 'Marca' assegura que, técnico do, está na lista de candidatos dopara substituir, a caminho da14h40 -tem 41 anos mas parece que clubes não lhe faltam... Depois de ter sido falado no Brasil como possível contratação do, agora em Itália diz-se que pode voltar ao clube onde se formou: o14h35 - Oquer 'fintar' oe ona corrida pore ofereceu 55 milhões de euros ao, dizem em Inglaterra. O clube francês já respondeu que só vende o médio francês, de 22 anos, por 80 milhões...13h49 - A imprensa brasileira dá grande destaque à chegada de, novo treinador do. O treinador deixou o aeroporto no carro de um dirigente do clube e foi para um hotel na Barra da Tijuca. Embora não tenho sido anunciado oficialmente, a apresentação deverá acontecer na segunda ou terça-feira.13h20 - Oapresentoucomo novo treinador da equipa principal para a próxima temporada. O técnico de 49 anos, que teve a sua última experiência profissional no futebol da Arábia Saudita, na última época, assinou um compromisso válido por uma temporada com o emblema poveiro, falando em "honra de treinar um clube com tanta tradição".13h15 - O defesa-central, ex-Oliveirense, está de regresso a Viseu para representar ona 2ª Liga, anunciou este sábado a SAD do clube beirão, num acordo válido para duas temporadas, com mais uma de opção.13h01 - Oanunciou a saída a saída do treinadorTerminada época com a saída do campeonato de portugal após eliminação no playoff diante do Praiense, o clube dá novo rumo ao seu futuro desportivo para época 2019/20.12h24 -terá sido sondado pelo candidato à presidência do. Em entrevista ao prgrama 'Os Donos da Bola', da TV Bandeirantes, Bittencourt disse que o nome do italiano surgiu a partir de uma empresa que estaria interessada em levar o guarda-redes para futebol brasileiro.11h39 - chegou este sábado ao Rio de Janeiro , onde vai assinar contrato por um ano com o Flamengo. O treinador, conta o Globo Esporte, chegou acompanhado por um auxiliar e por um advogado e tinha à sua espera muitos jornalistas , adeptos do clube e alguns dirigentes. Foi-lhe oferecida uma camisola do 'Fla' com o seu nome e o número 1 nas costas.10h26 - Segundo a imprensa italiana, o empresário devai encontrar-se hoje com responsáveis dopara ultimar a saída do treinador italiano, que é pretendido pela10h16 - Apesar de Zidane não contar com ele,já informou oque não tem intenção de sair. A informação é avançada pelo 'As'.10h13 - Apesar de ter mais um ano de contrato com oé pretendido por10h11 -, avançado de 21 anos do Man. United é, escreve o 'Sport' o plano B do, caso falhe o acordo com Griezmann.10h05 - Em final de contrato com o At. Madrid,é apontado pelo 'AS' aode Jardim.9h59 -, ex-treinador de William Carvalho no Betis, é candidato à sucessão de Paulo Fonseca no9h30 - Cedido na época passada aopode agora rumar à Lazio, também por empréstimo do Borussia Dortmund.9h15 - Oentrou na corrida por, alvo do Liverpool, Bayern e PSG.8h39 -, o guarda-redes holandês doque esteve na mira do, disse numa entrevista ao 'Mundo Deportivo' que só vai resolver o seu futuro depois das férias. Antes o jogador defronta Portugal final da Liga das Nações.8h27 - O jornal inglês 'Mirror' escreve que pode haver uma troca entreenvolvendo. Os red devils pedem 100 milhões de euros pelo francês e Zidane está disposto a incluir o galês no negócio. Depois de garantirem Eden Hazard (Chelsea) os merengues voltam a apostar no mercado inglês...- Ocontinua atento à situação deno. O guarda-redes termina contrato em junho do próximo ano e, caso não haja renovação em breve,- Em final de contrato com otem o futuro nas mãos e, pelo que se diz em Espanha,no país vizinho.e, mais recentemente, odesejam contar com o avançado espanhol, de 31 anos, segundo aponta a Cadena Ser.chega ao Estádio do Dragão com a missão de, em 2019/20,a um lugar que não teve dono na última época. Neste momento, o argentino encontra-se concentrado na sua seleção, mas tal facto não deve impedir que seja oficializado como jogador dos dragões nos próximos dias.- O regresso de(PAOK)da reconstrução do meio-campo queterá de realizar no- O francês, de 22 anos, é a prioridade dopara o. Não se trata do único centrocampista no radar dos dragões, mas constitui um alvo que agrada a Sérgio Conceição e que também recolhe a aprovação da SAD.- De todos os processos que a SAD do, o mais avançado é a transferência dedopara Alvalade. Segundoapurou,, restam limar algumas arestas, e é possível que o médio ainda seja oficializado como reforço dos leões durante este fim de semana.regressa de férias na segunda-feira e já decidiu quecompara analisar todas as propostas que surjam para a libertação do capitão de equipa dos leões.- O, a par deou, é um dos emblemas mais atentos ae o presidente colchonero,pelo talento do internacional português, de 19 anos., avançado doe da seleção de sub-20 argentina, está debaixo do radar do Benfica. As características do jogador são do agrado do clube, embora se trate de um avançado de área. Tem uma- Ofez chegar aode euros por. A este valor, os encarnados acrescentaram ainda a possibilidade de o clube sérvio manter 20 por cento do valor de uma futura transferência deste avançado de apenas 19 anos.- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de mercado.