11h39 - A 'Marca' refere que onão vai facilitar numa eventual transferência de. A cláusula de rescisão é de 100 milhões e nunca sairá por um valor inferioro a 50.10h15 - Numa altura em que tem quatro propostas para levar– e duas delas a chegar aos 120 milhões de euros da cláusula de rescisão –, Luís Filipe Vieira já se dá por resignado no que diz respeito à venda da pérola do Caixa Futebol Campus. Agora, a tentativa passa apenas por tentar negociar a continuidade do jogador na Luz a título de empréstimo em 2019/20 mas há mais uma via a explorar. Saiba aqui 9h06 -vai ser o sucessor de Paulo Fonseca no SAssim que o treinador português que atualmente orienta os ucranianos encerrar a sua mudança para a Roma deverá então ser ativado o acordo já existente entre o emblema de Leste e o ainda timoneiro do V. Guimarães.9h00 - A imprensa espanhola adianta que opode deixar oeste verão, devido às dificuldades em chegar a um acordo para a renovação do contrato, que termina em junho de 2020.8h59 - O SportMediaset revela que arecusou uma proposta dopara a troca depor. A campeã italiana prefere fazer um encaixe financeiro com o português e o Man. City oferece 50 milhões de euros.8h50 - De acordo com 'La Repubblica', a Roma está a tentar a contratação de. O Ajax exige 50 milhões pelo médio de 22 anos.8h45 -, médio do Milan, é um dos alvos depara colmatar a saída de Griezmann do At. Madrid, escreve ‘La Gazzetta dello Sport’.8h40 - Prestes a terminar a ligação ao United,, de 31 anos, tem uma proposta do Galatasaray.8h35 - A imprensa espanhola e italiana avançam que o Inter estará em negociações com o Real Madrid para a contratação de Lucas vázquez. A transferência poderá render 30 milhões de euros.8h27 - O 'Daily Mail' avança que oestá desesperado para vendere que até admite dar ao guarda-redes 22,5 milhões euros, valor esse que seria um terço do valor que o PSG está disposto a dar.8h25 - O Flamengo oficializou a contratação de, lateral-direito que representou onas últimas oito temporadas8h17 - A venda dea. Ao que Record apurou, o processo será hoje reatado, depois de uma pausa que coincidiu com a presença do jovem nos trabalhos da Seleção Nacional. Agora, a convicção das partes vai no sentido de que o melhor para todos é mesmo encerrar o dossiê o mais rapidamente possível. Até porque, tal como o próprio Luís Filipe Vieira assumiu perante os sócios na última assembleia geral, estão esgotados todos os recursos negociais para segurar o miúdo de 19 anos.8h15 - Na eventualidade de permanecer em Alvalade,receberá um prémio condizente com a sua influência na equipa : passará a ser o jogador mais bem pago do plantel, superando Bas Dost, com um salário de 5 milhões de euros brutos por época (2,5 M€ líquidos). Ou seja, mais do que duplicará o atual vencimento, na ordem dos 2 M€ sem ‘cortes’.8h10 - O está no mercado por um guarda-redes de créditos firmados, que acredite poder ter entrada direta no onze inicial às ordens de Bruno Lage e, depois de goradas as negociações para assegurar Jasper Cillessen junto do Barcelona, os responsáveis encarnados estão já a trabalhar em alternativas.8h00 - O FC Porto está interessado em, ponta-de-lança do, e, nesse sentido, vai avançar com uma proposta de 10 milhões de euros junto do clube russo. A notícia foi divulgada pelo agente Paulo Teixeira na sua conta no Twitter, uma informação que Record confirmou junto de fonte próxima ao processo.