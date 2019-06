08h26 - O jornal 'As' escreve este sábado quequer deixar o, mas as condições que impõe muito dificilmente poderão ser aceites. O guarda-redes, que esteve na mira doe do, quer sair a custo zero, pretende receber os dois anos de contrato que ainda tem com os merengues e quer cobrar 7 milhões de euros ao seu novo clube. O Real Madrid não aceita as duas primeiras condições e, quando ao salário, poucos clubes no mundo são capazes de satisfazer as suas pretensões.08h21 - O 'Sport' escreve que oestá a negociar com oo passe do português. Os catalães querem um lateral esquerdo de primeira linha, capaz de disputar a titularidade com Jordi Alba.08h19 - Em Espanha o jornal 'Marca' garante quequer jogar noe que já informou os responsáveis doque pretende ser transferido. O problema é que os red devils não estão a facilitar a saída...08h17 - Com oa dificultar a saída de- que também tem ona corrida - atem um plano B para o meio-campo. Trata-se de do francês, de 22 anos, médio doestá na lista de potenciais alvos do, depois de se ter feito notar aquando das observações realizadas a. De acordo com informações recolhidas na Argentina, ojá esta temporada e, nesse sentido, tem adiado uma renovação de contrato bastante desejada pelo- Pequenos detalhes impedem ode anunciar o acordo estabelecido com oAtenas, para a, do médio, que irá reencontrar na capital grega o técnico Miguel Cardoso, com quem já trabalhou no Rio Ave.- O futuro depassa pelo regresso ao futebol europeu mas, nesta fase, não é possível garantir que o destino seja o. O jogador é desejado pelos responsáveis leoninos e também manifestou o desejo de prosseguir a carreira em Alvalade, porém, há clubes italianos que estão atentos à situação e, neste lote, destaca-se a, que o observou em várias partidas na última temporada.- A troca de documentação entre oe os representantes deno Brasilo anúncio daquele que será o terceiro reforço de Marcel Keizer para 2019/20.- Oestá interessado em reforçar o meio-campo e, neste sentido, Record sabe queé o do argentinocontinua anos principais emblemas europeus e, o último que perguntou pelo capitão dos leões é ode rumar ao. O acordo entre clube e jogador está praticamente fechado, com o médio a ficar vinculado aos turcos por pelo menos três temporadas.esteve na rota do, clube no qual foi formado, mas o emblema belgabenfiquista.está muito bem referenciado nas hostes benfiquistas e, de acordo com informações recolhidas por, a SAD encarnada está a estudar o melhor modelo negocial para contratar o extremo à- Oencetou conversações, através de um intermediário, no sentido de garantir os serviços de, médio de 27 anos que se destacou no. A, o internacional iraquiano frisa também a sua. "Até agora ninguém me disse nada, mas claro que o Benfica seria um sonho! É um grande clube, campeão nacional", atira.dopara a próxima época. Os dois jogadores destacaram-se no- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transferências.