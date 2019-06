8h47 - A Cadena Ser diz que o Atlético Madrid pondera a contratação de James Rodríguez.



8h46 - Shoya Nakajima está perto de se tornar o 2º reforço do FC Porto para 2019/20. As movimentações dos últimos dias, que Record noticiou em tempo oportuno, aproximam o japonês do Estádio do Dragão e levaram mesmo os azuis e brancos, através do programa ‘Mercado’, no Porto Canal, a anunciar a existência de um pré-acordo com Nakajima.



8h40 - Com Neto e Vietto garantidos, Eduardo e Rosier a caminho, a estrutura de futebol do Sporting continua a trabalhar na contratação de Rafael Camacho. O interesse dos leões é público e já foi assumido pelo próprio pai e empresário do jogador, que dá preferência ao projeto do Sporting, apesar de ter propostas salariais mais interessantes, nomeadamente do Schalke 04, da Alemanha.



8h29 - Mais um desenvolvimento no caso Neymar. O 'Sport' refere que o PSG quer receber Dembélé emprestado.



8h25 - Félix Correia, avançado do Sporting, é um jogador que está na agenda do Benfica. Ao que Record apurou, depois de este não ter acertado a renovação com o conjunto de Alvalade, as águias encetaram contactos para convencer o internacional sub-19 a mudar-se para a Luz. O único problema neste momento é que Félix Correia está vinculado ao Sporting até junho de 2020.



8h17 - A imprensa colombiana volta a apontar Victor Cantillo ao Sporting. Trata-se de um médio defensivo, de 25 anos, que representa o Junior Barranquilla desde 2017, após passagens por Atlético Nacional, Leones e Deportivo Pasto



8h05 - Eduardo Salvio é aguardado no arranque dos trabalhos do Benfica agendado para segunda-feira. Segundo Record apurou, não houve ainda quaisquer conversas entre o clube e o jogador sobre a possibilidade da saída do argentino. Certo é que o camisola 18 viajou ontem para Lisboa para negociar a saída do Benfica para o Boca Juniors



8h03 - Marcel Keizer admitiu a dificuldade em manter Bruno Fernandes no Sporting. A principal razão é que os emblemas interessados na contratação do capitão dos leões têm grande poderio económico, como é o caso do Manchester United, que está à frente na corrida pelo médio.



8h01 - As férias acabaram para Marcel Keizer, que chegou ontem a Lisboa com uma série de problemas por resolver, entre os quais a indefinição do plantel, que pode perder o seu maior trunfo, Bruno Fernandes, cobiçado pelas grandes equipas europeias. Em declarações a Record, o holandês demonstrou a sua apreensão, apesar de já ter dito que se treinasse um clube rico daria mundos e fundos pela compra do médio.



8h00 - Estamos de volta para acompanhar mais um dia de mercado, dia este que marca o arranque da pré-temporada do Sporting.