9h39 - Mino Raiola chegou às instalações da Juventus para onde levou De Ligt, mas os adeptos da vecchia signora pediram um reforço... diferente 9h25 - O jornal 'As' noticia que, defesa do, está na capital espanhola para negociar com o, devidamente autorizado pelos spurs.9h06 - Oanunciou o empréstimo de, ponta de lança de 20 anos, aos holandeses8h40 -já está a fazer testes médicos na8h19 - O 'Mundo Deportivo' escreve o empresário Pini Zahavi 'ofereceu'ao. O brasileiro está determinado a deixar o8h16 - O jornal espanhol 'Marca' escreve que opede 200 milhões de euros pelo passe de, valor que onão está disposto a oferecer.- O(WBA)eme já terá feito chegar a Alvalade uma proposta de empréstimo.quer contratar um avançado possante para o. Segundoapurou, o ponta-de-lança donão só está bem referenciado como, inclusive, já motivou sondagens do clube brasileiro no sentido de avaliar em que condições o jogador poderia sair de Alvalade – um valor que estará situado entre os 8 e os 10 milhões de euros.- Os responsáveis doacreditam que irão antecipar-se à concorrência edeao, na Argentina, para fazer exames médicos e assinar com o- A transferência depara acriou desde já, sabeentre oe o campeão italiano., esperado esta quarta-feira em Lisboa para fazer exames médicos e assinar pelo, só, confiam os encarnados, não obstante em Itália haver informações mais cautelosas, que dão o guarda-redes como apto a partir de meados de setembro.- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia no mercado de transferências, onde acompanharemos ao minuto todos os rumores e confirmações.