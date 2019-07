8h35:acaba de oficializar a contratação de8h31: Pep Guardiola já deixou recado a: "Quem não estiver satisfeito, que se vá embora". O jogador alemão, que não quis renovar pelo, continua à espera que os citizens e ochegem a acordo.8h25:está na mira do, segundo o 'As'. O internacional português tem contrato com o B. Dortmund até 20208h12: Oprepara a participação na Série C do Campeonato de Portugal em 2019/20 e anunciou mais um reforço. Trata-se do lateral, proveniente dovai ser mesmo reforço donos próximos dias e o avançado do FC Porto é esperado na Cidade Berço até ao final desta semana - Enquanto espera o desfecho das negociações que poderão colocá-lo em Alvalade , através de uma parceria com omostra-se focado nas sessões treino do Vélez e tem melhorado a forma física- Opretende ficar com 50 por cento de uma futura venda de João Ferreira , lateral-direito que vai ser transferido para a- A possível transferência depara oentrou mesmo num contrarrelógio, e o técnico dos red devils veio ontem a público fazer uma espécie de pressão , quando questionado sobre a chegada de reforços ao clube inglês, nomeadamente o capitão dos leões- O futuro de, médio que pertence aoe que está prestes a iniciar a segunda época de empréstimo aoreforçou-se em Trás-os-Montes. João Teixeira, jovem guarda-redes do Macedo de Cavaleiros , vai representar a equipa de iniciados das águias. O promissor guardião, de apenas 13 anos, é conhecido por ‘Neuer’ e não é difícil perceber a razãojá está ao corrente do interesse do WBA no seu empréstimo para a próxima temporada e é um cenário que está a analisar com especial cuidado, pois uma eventual mudança para Inglaterra agrada-lhepretende regressar à Bélgica . A garantia foi dada pelo ‘Voetbal24’, publicação daquele país, que explica que esta é uma decisão que está tomada há algum tempo pelo guarda-redes e terá ganho ainda mais força com a chegada de Mattia Perin ao Benfica.Bom dia! Fique connosco ao longo de mais um dia e acompanhe tudo o que se passa no mercado de transferências, onde acompanharemos ao minuto todos os rumores e confirmações.