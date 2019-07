10h10 - A Sky Sports avança que as negociações entre o Atlético Madrid e o Milan por Correa pararam: os colchoneros não baixam dos 50 milhões de euros, valor que o Milan não está disposto a dar





9h44 - O destino deparece ser a, de Paulo Fonseca. Segundo o 'Corriere dello Sport', ajá deu autorização ao jogador argentino para negociar com o clube da capital italiana.9h00 - O 'Sport' conta que as negociações docom opela contratação do lateral esqueroemperraram porque os andaluzes pedem uma verba que os catalães não estão dispostos a pagar.8h57 - O jornal 'Mundo Deportivo' escreve esta segunda-feira queestá muito ansioso, pois vê o tempo passar e a sua situação nonão se resolve. O jogador brasileiro quer deixar o campeão francês.8h54 - Ovolta hoje aos treinos em Valdebebas, uma sessão onde estará. O jogador, que na última época esteve emprestado ao Bayern Munique, não entra nos planos de Zidane para a próxima época, mas os merengues ainda não lhe arranjaram colocação, pois não chegaram a acordo com o, que queria o empréstimo, nem com o rival, que pretendia comprá-lo.8h50 - O jornal inglês 'The Sun' noticia que ojá alcançou um acordo verbal com, médio daque deverá custar aos cofres dos red devils 90 milhões de euros.- Odo México não pretende facilitar a saída do guarda-redese do médiodo seu plantel e oestá napara garantir os reforços reclamados por Sérgio Conceição.- Otemna mira, mas já sabe que há. Também oestá muito interessado no avançado de 23 anos, que foi melhor marcador do último Europeu de sub-21, com sete golos.- Bom dia, seja bem vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transferências, onde acompanharemos ao minuto todos os rumores e confirmações.