9h25 - Em Itália dizem que, do, vai ser reforço da, por 35 milhões de euros, e queruma à quipa de, por 60 milhões.9h05 -é, garantidamente, um dos protagonistas deste mercado. Agora o jornal britânico 'The Times' garante que orecusou uma proposta dopelo francês: 27 milhões de euros mais o passe de James Rodríguez.8h37 - Faltam três dias para fechar o mercado em Inglaterra e há muitos negócios por fazer. Em Itália diz-se que oestá a preparar-se para fazer uma nova proposta aopor8h35 - Em Itália o 'Corriere dello Sport' escreve que, avançado que atenta colocar no mercado, não quer mudar-se para a. E na equipa depode acabar por ficar.8h24 - Já em Espanhapede aque acelere a contratação de, pois o treinador doquer ter o plantel fechado antes do arranque da LaLiga, escreve esta manhã a 'Marca'. É preciso também 'dar gás' à contratação do holandês, do, bem como tratar das colocações de8h22 - O 'Tuttosport' garante em Itália que anão desistiu de tentar a contratação dee vai propor ao Manchester United um negócio que envolve ainda- Ode, chegando a acordo com os polacos do, sendo que com o jogador há muito que estava tudo acertado.é reforço doaos cofres do3 milhões de euros- Depois de terminar contrato com opara ode- O, um dos clubes que está a tentar assegurar a contratação depara assistir à atuação do jogador dona Supertaça.está determinado em garantir a contratação dee conta a seu favor com a vontade do brasileiro, que pretende dar continuidade à sua carreira no Minho. Mas ohá algum tempo com o, por 1,5 milhões de euros, sem que o jogador, de 23 anos, se tivesse comprometido com as águias. Luís Filipe Vieiradeve tornar-se hoje reforço do. O entendimento entre os arsenalistas e oestá alinhavado, pelo queque lhe vai ser proposto por António Salvador.- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transferências. Como sempre acompanharemos todos os rumores e confirmações ao minuto.