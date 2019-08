CR7 vota Icardi CR7 vota Icardi

9h33 - O jornal catalão 'Sport' conta que oofereceuao, aoe à. O jogador não quer ficar em Paris e os campeões franceses também já não estão na disposição de lutar por ele, por isso contactaram clubes com potencial económico.9h28 - O jornal 'As' escreve esta manhã que oestá muito atento à situação deno. Os merengues querem 'despachar' o galês, os alemães não deverão avançar com o valor pedido pelos espanhóis, mas o facto de a Adidas vestir os bávaros e o jogador pode dar uma ajuda no pagamento dos avultados salários que aufere, no caso de um empréstimo.9h24 - Continua a saga em torno de. A dois dias do fecho do mercado em Inglaterra parece cada vez menos provável que o francês deixe o, masfazem de tudo para garantir o jogador, numa espécie de sprint final.8h49 - A 'Gazzetta dello Sport' escreve esta manhã queaprova a contratação depor parte da. O argentino está de saída doe o internacional português considera que seria um bom parceiro no ataque.8h40 - A, oe oestão na peugada de, médio doe um dos jogadores mais desejados neste mercado de verão, mas os spurs fazem de tudo para que o dinamarquês não saia e ofereceram-lhe um contrato em que ficaria a ganhar mais do dobro. Será que fica?8h25 -chegou esta manhã a Londres para acertar os últimos detalhes como treinador do- À margem da ressaca da derrota na Supertaça, ocontinua a arrumar a casa e segurou, um jovem lateral-esquerdo que, sabe- A 48 horas do fecho das inscrições em Inglaterra, oestá a fazer um último esforço para garantir a contratação de. Segundoapurou, os inglesesdos valores exigidos pelo Sporting, ou seja, 70 milhões de euros.- Oestá interessado em. O lateral-esquerdo do Benficacom uma cláusula de 60 milhões de euros.- Onão vai abrir mão de, avançado brasileiro, de 23 anos, que é desejado por. O titular do ataque do Santa Clara, quecom os açorianos, está protegido por uma cláusula de rescisão de 2 milhões de euros e os responsáveis da SAD insular apenas admitem a venda por esse mesmo valor.- Está por horas a oficialização da contratação depor parte do. À espera do extremo brasileiro, de 21 anos, está, ficando os arsenalistas na posse da totalidade dos direitos desportivos e económicos do jogador. Oterá apenas direito a 50% de mais-valia numa eventual futura transferência.- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transferências. Como sempre acompanharemos todos os rumores e confirmações ao minuto. Fique connosco!