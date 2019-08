8h52 - O croatatem sido dado como transferível dopara o, no âmbito de uma possível negociação por, mas pessoas próximas do jogador garantiram que o Bola de Ouro de 2018 não vai deixar a formação merengue.8h40 - Depois de não ter conseguido contratarao, oaponta baterias a. O jornal 'Marca' escreve esta manhã quequer que o avançado brasileiro doseja um dos seus galáticos.8h15 - A 'Gazzetta dello Sport' escreve que o, depois de garantir, pode fazer mais uma grande contratação. A equipa treinada por Antonio Conte prepara-se para 'atacar', médio daque cujo passe custa 80 milhões de euros.- O mercado em Inglaterra fechou e a Premier League já não é hipótese paraprosseguir a carreira, no imediato. Se ficar no, o internacional portuguêse passará a ser o jogador mais bem pago do plantel, com um salário de 5 milhões de euros brutos por época., central de 19 anos,com oaté 2024, apurou- O acordo para a renovação de contrato decom o, faltando apenas limar alguns detalhes, o que está previsto que aconteça para a semana.- A SAD doestá a preparar novo ataque a, do Frigurgo, opara ocupar o lugar que pertenceu a João Félix no 4x4x2 de Bruno Lage.- O mercado em Inglaterra fechou enão viu nenhum clube da Premier League bater os 30 milhões de euros exigidos pelopara permitir a sua saída. Assim sendo,- Sem espaço nas opções depode estar em vias de ver o seu futuro finalmente resolvido. Segundo afirmou um dos representantes do central à imprensa nigeriana, o regresso aoe pode ser oficializado nos próximos dias.- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transferências. Como sempre, acompanharemos todos os rumores e confirmações ao minuto. Fique connosco!