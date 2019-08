9h02 - O jornal 'The Sun' escreve este sábado queestão em conversações com opara o prolongamento dos respetivos contratos.8h57 - Depois de ver algumas das suas estrelas serem 'desviadas' por alguns dos maiores clubes da Europa, o'blindou', médio maroquino de 26 anos, com um contrato até 2022.8h30 - Depois de terminar contrato com o, o francês, de 36 anos, tem propostas do Médio Oriente (incluindo dode Rui Vitória) e da MLS, mas segundo o jornal alemão 'Bild' o destino do jogador pode ser o8h27 - A saída dedoparece ser cada vez mais uma realidade. O jornal 'As' garante este sábado que oe o clube francês já negoceiam a transferência do brasileiro.8h24 - Em Itália a imprensa conta que a mulher e empresária de, está a pressionar opara fazer uma proposta pelo argentino do. Mas a 'Gazzetta dello Sport' explica que a preferência do jogador é ae que pode estar na calha uma troca comdo. O avançado brasileiro, de 24 anos, será apresentado entre hoje e amanhã como novo jogador dos beirões, ele que chegou ontem a solo nacional ao fim do dia. Chega por empréstimo do Atlético Mineiro, clube ao qual está vinculado desde 2018.- Ocontinua particularmente atento a uma oportunidade de, sabe- Nas horas que antecederam o fecho do mercado em Inglaterra, oainda realizou uma derradeira tentativa para contratar, mas, uma vez mais, a oferta foi insuficiente para convencer. Saiba tudo- Oa saída dee tem empresários a apresentar o nome do internacional argentino está a ser apresentado em Espanha, Itália e Rússia.- Ocom, avançado de 20 anos, que integrou a recente pré- temporada das águias, sabe- O novo treinador dode, guarda-redes pretendido peloconta com o internacional húngaro para atacar a Liga dos Campeões.- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transferências. Como sempre, acompanharemos todos os rumores e confirmações ao minuto. Fique connosco!