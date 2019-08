8h21 - Opode volta a agitar o mercado. A 'Marca' revela quepode ser a 'bomba' que faltava para fechar o plantel. O avançado do Valencia está a ser ponderado para o caso de os colchoneros não conseguirem James Rodríguez.8h13 - O 'Sport' avança que ofez um ultimato a. O clube da Catalunha quer que o craque brasileiro deixe bem claro que só pretende jogar no campeão espanhol.8h07 - O jornalista Alvaro Izquierdo revelou queserá jogador dona próxima temporada quando terminar o contrato com o París Saint Germain.8h05 - O 'As' diz que o presidente do Barcelona irá negociar o regresso decom Nasser Al-Khelaifi em Liverpool, na reunião da ECA, que terá lugar a 15 e 16 de agosto.8h01 - Oencontra-se em negociações compara o regresso ao clube egípcio, pelo qual se sagrou campeão e conquistou a Taça em 2014/15. A revelação foi feita pelo presidente Mortada Mansour, adiantando que o português está recetivo, mas apenas aceita assumir o cargo "a partir de outubro, por razões pessoais".7h55 - A imprensa espanhola avança que ochegou a acordo com opara a cedência, por uma temporada, do centralO francês, 28 anos, que já tinha jogado no Mestalla em 2016/17, também por empréstimo dos citizens, é aguardado esta semana em Espanha. O lateral-esquerdo Jaume Costa poderá ser outro reforço da equipa de Gonçalo Guedes, cedido pelo Villarreal.Bom dia, estamos de volta para a acompanhar mais um dia de mercado. Será que é hoje que vai ser conhecido o futuro de Neymar?