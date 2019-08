8h43 - O 'Globoesporte' escreve que o vice-presidente do, Marcos Braz, o diretor executivo, Bruno Spindel, e o advogado Marcos Motta embarcaram para Itália para garantir a contratação e8h37 - Parece que vai mesmo concretizar-se a saída dedo. Os blaugrana estarão a negociar com oo empréstimo do brasileiro, segundo avança o 'Sport'.8h27 - O médio dinamarquêsnão aceitou a proposta de renovação do, que lhe ofereceu, segundo o Daily Mail, mais do dobro do salário que aufere atualmente nos spurs: 11,2 milhões de euros por época.8h24 - O 'As' conta que ovai enviar hoje uma "delegação blaugrana" a Paris para falar com Leonardo, diretor desportivo do, sobre a transferência de8h22 - O jornal 'Marca' garante esta terça-feira queentrou em cena na questão da transferência de. O argentino não quer que o amigo assine peloe telefonou ao brasileiro a pedir-lhe para que regresse a, avançado de 20 anos,com oe estendeu o vínculo até 2022.- Igualmente em Itália foi falado que opoderá fazer uma proposta por, o que também- Em Itália colocamna rota da, mas o nosso jornal sabe que até ao momentopelo holandês., dianteiro contratado ao, já sabe que não terá espaço sob as ordens de Bruno Lage ea um clube espanhol.- O Benfica jácom os empresários de Gian-Luca Waldschmidt, jovem avançado do Friburgo para um possível futuro contrato na Luz.- Bom dia, seja bem vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transferências. Como sempre acompanharemos todos os rumores e confirmações ao minuto, fique connosco!