8h16 - O jornal 'As' escreve esta manhã que odisse aque não tem a intenção de o deixar sair de Old Trafford para oeste verão nem por 200 milhões de euros. Depois do fecho do mercado em Inglaterra, os clubes ingleses podem vender mas não podem comprar.- Ocom o avançado, que termina contrato no final desta temporada, ou então concretizar a sua saída até ao final do mercado de transferências.- O, emblema do segundo escalão inglês, perguntou por- Opara contratarnos últimos dias mas odeu uma nega ao emblema francês, segundo informações recolhidas por. A SAD leonina não tem qualquer intenção de vender o extremo de 22 anos por 15 milhões de euros., extremo de 18 anos, assinou com oumválido até final de junho de 2024, apurou- Winfried Merk, empresário de, garante que odopor 12 milhões de euros. O agente contou também ao nosso jornal que o avançado alemão, de 23 anos, não deu o sim aojá não faz parte do boletim clínico do. O destino mais provável será Espanha, comojá escreveu.- Bom dia, seja bem vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transferências. Como sempre acompanharemos todos os rumores e confirmações ao minuto, fique connosco!