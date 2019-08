9h35 - A 'Sky Sports Italia', defesa do, vai reforçar ade, por empréstimo. O jogador é esperado a qualquer momento na capital italiana para se submeter aos exames médicos.9h01 - O médio francêspediu para sair dopara poder assinar pelo, clube treinado por, segundo o jonal '20 Minutes'.8h40 -, vice-presidente da, não descarta a possibilidade dedeixar os bianconeri este verão. "O mercado está aberto e tudo pode acontecer", disse o antigo jogador sobre o argentino.é o nome escolhido pelopara substituir, se o brasileiro acabar por se mudar para o Barcleona.8h37 - No que diz respeito à transferência de, a imprensa francesa diz queainda não chegaram a acordo, mas continuam a negociar. Há vontade de ambas as partes que as conversações cheguem a bom porto.8h29 -ainda tem esperança de vernoeste verão, escreve o 'As'. Onão comprou nenhum jogador para substituir o francês, mas o treinador acredita que os dirigentes dos merengues vão conseguir convencer os red devils a vender o passe do jogador.- O ganêsvai ser jogador doa título definitivo. O avançadoaotrês milhões de euros pela cedência de 60% do passe.- A SAD docom a quebra de receitas provocada pela ausência da fase de grupos da Liga dos Campeões.não admite que os principais ativos do plantel sejam vendidos a preço de saldo.- Com a possível saída de, rumo ao, da Turquia,a chegada aode, extremo brasileiro, de 19 anos, do, sem espaço para afirmar-se na equipa treinada por Peter Bosz.com oaté junho de 2021, ficando o clube com opção de prorrogar o vínculo por mais duas temporadas.- Otêm praticamente fechado um acordo para a venda de, por valores próximos dos 70 milhões de euros, mas para 2020. O presidente do Sporting e o superagente estão no Mónaco, onde têm mantido contactos à margem dos sorteios das competições europeias. Saiba mais pormenoresprincipal do, caindo por terra a possibilidade que chegou a ser equacionada de ser cedido de forma temporária a um clube da Liga no qual pudesse atuar com maior regularidade., que deixou o(Noruega) para assinar pelopor uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros, apurou o nosso jornal.- A saída defoi um dos temas que ontem estiveram em cima da mesa de negociações do. Depois de ter sido noticiado o interesse dono maliano, o campeão turco, nas últimas horas.- O empresário de, Alberto Fochi Moreno, encontra-se em Lisboa, com o objetivo dedo extremo argentino dovai jogar no, da liga francesa. Ao que foi possível apurar, a SAD dotemcom o clube gaulês e o avançado será emprestado por uma temporada.já fez saber internamente que não precisa de mais reforços, nomeadamente um avançado, apurou. Leia todos os pormenores- Bom dia, seja bom-vindo a mais um dia no mercado de transferências, onde acompanharemos ao minuto todos os rumores e confirmações. Fique connosco!