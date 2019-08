08h20 - O 'As' diz que otem o plantel fechado salvo oportunidade no meio campo ou que o Neymar surja em condições muito favoráveis.08h12 - O jornal belga "La Dernière Heure" noticia um alegado interesse doem F, extremo do Dalian Yifang, da China.08h10 -deve chegar a Lisboa nos próximos dias. Ao que o nosso jornal conseguiu apurar, o central do São Paulo deixará em breve o país natal com destino a Portugal. Em Lisboa, irá acertar os últimos detalhes da mudança para o Benfica 8h02 - Oencontram-se a negociar a rescisão de contrato do guardião italiano, apurou Record. As conversas com esse intuito entre a SAD e o jogador de 33 anos já foram iniciadas e, apesar de o processo não estar ainda concluído, deve ficar finalizado nas próximas horas 8h01 - O futuro imediato dedeverá passar pelomas só depois do jogo de hoje com o Rio Ave haverá certezas e definições. Saiba tudo aqui. Bom dia! Estamos de volta para acompannar mais um dia do mercado de transferências, que fecha já na segunda-feira. Este sábado pode trazer novidades sobre Bruno Fernandes. Acompanhe tudo aqui.