12h17: O 'L' Équipe' fala do alegado interesse do Lyon em Thomas Lemar e Kevin Gameiro12h14: Avança o Sport Bild quepode rumar aoem janeiro. O jogador do Manchester City já esteve apontado aos bávaros no mercado de verão12h09: Afinal,ainda não está em Londres e ida para o- já garantida pela imprensa inglesa - poderá não estar ainda assim tão certa. E já há polémica: o irmão do capitão dos gunners,, criticou, no Instagram, a possível chegada do técnico ao banco. "É o mesmo que Llungberg e não tem experiência", escreveu11h43:anuncia acordo com opor. Segundo o comunicado do clube monesgasco, o jovem internacional sérvio continuará emprestado ao clube sérvio até junho de 2020.11h14: A 'La Gazzetta dello Sport' diz queestá agradado com a possibilidade de deixar opara rumar ao. O jornal italiano escreve mesmo que o central francês já deu o 'sim' à saída em janeiro10h54: Mino Raiola, empresário de, reclama 8 milhões de euros/temporada para o avançado norueguês, salário que quer Borussia Dortmund quer Manchester United parecem estar dispostos a dar. Já o Red Bull Leizpig, atual clube do jovem jogador, não está disposto a dar mais de 5 milhões.10h27: Ooficializou a contratação de. O treinador substitui Vítor Campelos que deixou os cónegos na 11.ª posição10h03: Escreve o Mirror quejá terá chegado a acordo com opara assumir o cargo de treinador9h35: A imprensa inglesa avança que o internacional japonêsvai realizar hoje testes médicos pelocom o intuito de reforçar a equipa de Anfield a 1 de janeiro. Recorde-se que os reds estão no Qatar, a disputar o Mundial de Clubes, e irão defrontar os mexicanos do Monterrey esta tarde (17h30)é o escolhido para substituirno comando do. O jovem treinador, de 41 anos, acertou a rescisão com os gansos durante a manhã de ontem e Record sabe que será oficializado nas próximas horas como o novo técnico dos serranos – que, recorde-se, viram o anterior treinador assinar peloé outro jogador que está a ser negociado pelo Benfica mas, neste caso, a decisão está nas mãos do clube da Luz.deve mesmo ser o sucessor de. Se houver fumo branco no processo negocial, o treinador, de 60 anos, passa a usufruir de um... euromilhões. está a tentar a contratação de Julian Weigl , médio do, na reabertura do mercado de transferências, em janeiro. Os encarnados, de acordo com o jornal alemão ‘Bild’, já encetaram contactos com o representante do futebolista, Samy Wagner.Bom dia! Fique connosco ao longo dia e acompanhe todos os rumores e as principais movimentações que estão já a acontecer nas vésperas do arranque do mercado de inverno que abrirá a 1 de janeiro nas principais ligas europeias.