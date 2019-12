8h49: Escreve o 'Daily Mail' que José Mourinho pensa ir ao mercado em janeiro para fazer apenas pequenos retoques no 'seu'. A prioridade é contratar um lateral e já pediu aos seus olheiros para estarem atentos a(Norwich City) e(West Bromwich), dois jovens jogadores a dar que falar no futebol inglês.8h40: Ooficializou hoje a contratação de, de 24 anos. O extremo chega dojá não é treinador do. O treinador não resistiu a uma série de quatro jogos sem ganhar, sendo a eliminação da Taça de Portugal, aos pés do Ac. Viseu, a gota de água para o técnico, de 55 anos. Embora não haja confirmação da parte do clube,apurou que, para o seu lugar, vai chegar César Peixoto - O futuro deestá quase definido.sabe que atem o negócio praticamente concluído , ainda que haja fortes hipóteses de o atacante, de 20 anos, se manter em Coimbra até ao final da temporada.- Oestá a avaliar a possibilidade de avançar para a contratação de Gedson Fernandes . De acordo com o diário ‘Tuttosport’, o médio dofoi oferecido ao clube italiano, que não o descarta.- O mercado vai reabrir a 1 de janeiro, e os responsáveis donão vão perder a oportunidade de oferecer mais uma solução ofensiva a Silas, se encontrarem uma boa solução, como aconteceu no caso de Luiz Phellype, que já deu retorno ao investimento realizado.- Oestá a tentar a contratação de, médio de 24 anos do, tendo os encarnados já entrado em contacto com o empresário do jogador , Samy Wagner. A, o agente confirma que, de facto, o emblema da Luz está ‘em cima’ do internacional alemão.Bom dia! Fique connosco ao longo dia e acompanhe todos os rumores e as principais movimentações que estão já a acontecer nas vésperas do arranque do mercado de inverno que abrirá a 1 de janeiro nas principais ligas europeias.