17h29 - O Tottenham de José Mourinho vai resgatar Jack Clarke do seu empréstimo ao Leeds já em janeiro. A formação que milita no Championship já confirmou a operação, que foi motivada pela ausência de minutos para o jovem futebolista.





15h58 - Jornaista italiano garante que aceitou a proposta doe que assinará contrato nas próximas horas.15h20 - O 'Corriere dello Sport' refere que oestá a negociar com oa possível transferência de15h16 - E continuando no, ao que parece o brasileiropode ser a primeira prenda do novo técnico dos pericos. A informação é adiantada pela imprensa espanhola , que fala em horas decisivas para a concretização da transferência do atual jogador do15h05 - Notícias vindas de Espanha dão como certa a chegada deao comando técnico do13h47 - Aos 38 anos o avançado paraguaioprolongou por mais uma época o seu vínculo com o, do seu país natal, ao qual regressou em 2016 após carreira na Europa em clubes como Bayern Munique, Manchester City e Málaga.

13h18 - O Betis anunciou esta quinta-feira a renovação de Joaquín por mais uma temporada, até junho de 2021. O emblema de Sevilha comunicou o acordo com o capitão e experiente avançado de 38 anos através de um vídeo nas suas redes sociais.

13h02 - Não é propriamente uma história atual, mas apenas agora se soube... Garry Cook, antigo CEO do Manchester City, revelou que em 2008, no início da sua passagem de três anos pelo clube, submeteu uma proposta oficial por Lionel Messi devido a uma confusão... linguística.

13h00 - O jornal francês 'L'Équipe' adianta que o médio nigeriano Samuel Kalu, que atua no Bordéus, de Paulo Sousa, pode estar a caminho de Espanha para ser colega de Wiliam Carvalho no Betis.

12h54 -pode deixar ade Paulo Fonseca para regressar a França, segundo a 'Gazzetta dello Sport'. O médio argentino representou oentre 2011 e 2018 e agora oafigura-se como o destino mais provável, embora ode André Villas-Boas também esteja na corrida.

12h45 - Em final de contrato com o Nápoles, o avançado belga Dries Mertens recusou uma proposta do Borussia Dortmund, de acordo com a 'Sky Sports'.

12h40 - A 'Gazzetta dello Sport' avança que Barcelona e Inter Milão estão próximos de um acordo para a transferência de Arturo Vidal. A publicação italiana diz que os nerazurri já ofereceram 12 milhões de euros, só que os catalães pedem 20 milhões para libertar o médio chileno de 32 anos, que cumpre a segunda época no Camp Nou.



12h06 - O 'The Times' adianta que o Mikel Arteta estará interessado em garantir a contratação de Adrien Rabiot, médio francês que não tem vivido um período fácil no Paris SG. Ao que tudo indica, o Arsenal irá avançar com uma proposta de empréstimo junto da equipa da capital francesa.



10h36 - Edinson Cavani já terá um pré-acordo com o Atlético Madrid, mas segundo avança esta quinta-feira o 'UOL Esporte', o avançado uruguaio não quer sair a mal do PSG e como tal pretende cumprir o contrato até 30 de junho de 2020, rumando à capital espanhola apenas em julho de 2020.



9h45 - O Manchester United receia que a contratação do Erling Haaland, um dos principais alvos do clube no mercado de transferências, possa interferir na continuidade de Paul Pogba no clube e levar mesmo à sua saída rumo a outras paragens.



9h27 - Frank Lampard revelou que o Chelsea ainda está em negociações com Willian para a renovação de contrato. O brasileiro, refira-se, tem vínculo até final da presente temporada e poderá negociar livremente com outras equipas a partir da próxima quarta-feira.



8h59 - Adversário do Sp. Braga na Liga Europa, o Rangers está no mercado em busca de um avançado para fazer companhia a Alfredo Morelos e, segundo o 'Daily Record', o alvo principal será Olivier Giroud, do Chelsea.



8h57 - O Chelsea está interessado em Jadon Sancho, mas não está disponível a pagar as 100 milhões de libras (117 milhões de euros) exigidas pelo Borussia Dortmund.



8h53 - O 'L'Equipe' adianta que Olivier Giroud vê um regresso a França com bons olhos, já que não tem minutos de jogo suficientes no Chelsea.



8h48 - De Inglaterra chega a informação de que Mesut Ozil e Shkodran Mustafi poderão deixar o Arsenal na reabertura do mercado.



08h39 - O Betis continua de olho em reforços para o mercado de inverno e segundo o 'AS' o português João Palhinha, do Sp. Braga, é um dos alvos. O jogador dos minhotos, que está cedido pelo Sporting, é a segunda opção na lista de desejos, atrás de Guido Rodríguez.



08h09 - Em França o futuro de Leonardo Jardim continua a dar que falar. O técnico poderá estar de saída do Monaco e Unai Emery é um dos alvos dos monegascos à sua sucessão.



08h07 - Novidades também no Santa Clara, que está próximo de assegurar o extremo Crysan.



08h05 - Equipa sensação da Liga NOS, o Famalicão está no mercado em busca de um novo lateral direito.



- Bom dia! A menos de uma semana da reabertura do mercado de transferências, Record inicia mais uma jornada de acompanhamento das principais movimentações, tanto a nívle nacional como internacional. Fique por aí!