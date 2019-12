Adrian Fein has extended his #FCBayern contract until 2023 ?? pic.twitter.com/7w53xS7yYM — FC Bayern English (@FCBayernEN) December 27, 2019

Um novo capítulo começa…

Rúben Amorim é o nosso treinador!



Sabe mais em: https://t.co/Eu6LEulxJp pic.twitter.com/wPwfOiGARE — SC Braga (@SCBragaOficial) December 27, 2019

We have reached an agreement with Stuttgart for Nat Phillips to return from his loan spell in January.



Phillips will return at the beginning of next month and be eligible for Reds matches, starting with the FA Cup tie against Everton. — Liverpool FC (@LFC) December 27, 2019

15h34 - Depois da polémica do jogo da Taça da Liga,anunciou, esta sexta-feira, que vai cumprir contrato com o"Espero que a partir de agora haja futebol", disse abordando igualmente a chegada de outras propostas 15h26 - O defesa central francês do, de 17 anos, está a caminho do, segundo a imprensa internaiconal.15h24 - O defesa espanhol, cujo passe pertence ao, deixou oe assinou com o15h07 - O Chaves anunciou esta sexta-feira ter rescindido por "mútuo acordo" com o médio Costinha, que tinha contrato até final da época 2020/21.14h41 - O site 'Transfermarkt' desenhou um onze com alguns dos jogadores que mais se desvalorizaram em 2019. Veja sóde sonho...14h20 - Orenovou com o médioaté 2023.13h25 - O site 'Transfermarkt' elaborou a lista dos jogadorese veja bem quem lidera...12h47 - O jornal espanhol 'Marca' conta queterá ficado muito surpreendido com notícias publicadas na Catalunha dando conta da intenção dode vender o seu passe.11h52 - OFICIAL:oficializa contratação de. A nova equipa técnica do plantel principal será liderada pelo ex-jogador e composta por Micael Sequeira, Adélio Cândido, Carlos Fernandes, Jorge Vital e Orlando Silva.11h47 - Ooficializou o regresso de um dos seus jogadores emprestados:estava cedido ao

11h34 - O PSG não descarta saídas neste mercado de inverno e Julian Draxler parece ser quem está mais próximo da porta de saída. O Chelsea já o tem na mira.

11h12 - OFICIAL:é o novo treinador do. Assinou até ao final da época.10h22 -, antigo dirigente do, contou numa entrevista ao site 'The Athletic' que os citizens estiveram próximos de contratarem 2008... por engano 10h18 -podem protagonizar a mudança do próximo mercado, coma fazer 'troca de cromos'9h35 -estará prestes a regressar aoe a 'Gazzetta dello Sport' revela os contornos do contrato que o sueco , de 38 anos, vai assinar. O jornal garante que o avançado vai vincular-se por 6 meses e que, se cumprir determinados objetivos - golos e assistências - será acionada automaticamente a renovação por uma época.9h26 -, que termina este ano contrato com o, afirmou ao 'L’Esportiu' que gostaria de regressar ao. "Se me ligarem, largo tudo", disse9h01 - A 'Gazzetta dello Sport' escreve esta manhã quejá avisou os dirigentes doque para acabar com a hegemonia daem Itália será preciso investir na equipa. O técnico quer, do, e, lateral do8h55 -, uma das principais figuras dode, revelou à imprensa brasileira que não se importava de fazer um contrato vitálicio com o 'Mengão'. "Ficaria para sempre", disse o jogador, de 28 anos.8h32 - A imprensa brasileira escreve também que oestá muito atento a, jovem pérola do, treinado por, de apenas 17 anos. O 'As' adianta que oteve o jogador brasileiro debaixo de olho, mas acabou por desistir da sua contratação porque o médio, além de não ter passaporte comunitário, ocupa a mesma posição de João Félix. O 'Mundo Deportivo' adianta que o Barcelona também está atento ao jogador.8h30 - O jornal espanhol 'As' garante esta manhã que, médio de 23 anos do, é a prioridade doneste mercado de inverno.Recorde o que se passou no mercado de transferências de ontem , 26 de dezembroaparece najá em janeiro, segundo a imprensa italiana. O defesa-central formado no Benfica, de 22 anos, é uma das alternativas a, senegalês que é muito pretendido pelopara a reabertura da janela de transferências no próximo mês., do México, por empréstimo do. O defesa-central já não precisa de voltar à Luz após as férias, seguindo diretamente da Argentina para a cidade de Guadalajara.- Ainda nosurge na linha da frente para uma. Bruno Lage desde início deixou claro que o extremo brasileiro não tinha passado pelo seu crivo.- Oestá a trabalhar na arrumação do plantel para janeiro e as saídas são por esta altura a prioridade dos responsáveis encarnados.são dois dossiês para agilizar e, sabe, aserá a última solução queirá propor aos jogadores caso até final de janeiro não seja encontrada uma solução que agrade a todas as partes.- Bom dia, seja bem-vindo a mais uma jornada de mexidas no mercado de transferências, onde acompanharemos todos os rumores e confirmações ao minuto. Fique connosco!