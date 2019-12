9h47:vai ficar noavança o 'AS': os merengues não pensam na sua saída nesta janela de mercado e esperam que, já recuperado da lesão, possa ser uma mais-valia no plantel de Zidane9h34: A propósito da saída de Leonardo Jardim , escreve hoje o 'L'Équipe' que onão ganha para treinadores tendo gastado 26 milhões de euros num ano em indemnizações ao treinador português (duas vezes devido à sua saída em 2018 e agora) e a Thierry Henry9h20:termina contrato com oem junho e ovai já tentar assegurar o dinamarquês na próxima semana, avança o 'The Telegraph'admite sair do se não voltar a jogar : continuará a lutar pela titularidade e já rejeitou Grémio, Internacional e Santos.- Em entrevista exclusiva a, que publicamos hoje,, médio do, não fechas as portas a um regresso ao Sporting. "Porque não? Não fecho as portas a nada e nunca se sabe o dia de amanhã", afirmou numa extensa entrevista que pode ler aqui - A definição do futuro denopode estar para breve. O médio está noe foi autorizado a regressar apenas no dia 6 de janeiro, ficando assim com mais tempo para tentar resolver a vida no seu país - leia-se arranjar clube. - Oquere, ao queapurou, o médio também quer rumar à Luz. O nosso jornal apurou que, mal soube do interesse das águias, o jogador do, de 22 anos, confessou no seu círculo próximo que esta mudança é o passo mais acertado no atual momento da sua carreira- Oé uma das possibilidades para, segundoapurou. A equipa francesa orientada pelo português e ex-Benfica Paulo Sousa é apenas mais um entre muitos interessados no concurso do extremo colombiano - Sem entrar nas opções de António Folha, técnico do, mas ainda com contrato com os algarvios até 2021, o defesa-esquerdovai prosseguir a carreira no Brasil. Depois de ajudar o Sport Recife a subir à Série A – o emblema pernambucano ficou em 2º lugar do segundo escalão –, o lateral vai representar em 2020 o Ponte Preta - Ovai trabalhando também em. Tal como o nosso jornal adiantou, os encarnados estão convictos de que o primeiro passo passa por tentar convencer o jogador do Borussia Dortmund de que a L uz é o passo certo para dar continuidade à carreira está, tal comoadiantou na última edição, a seguir atentamente o lateral-direitomas desde início tem conhecimento de que o avanço para uma possível negociação será sempre difícil. O nosso jornal já tinha adiantado que o, adversário das águias na fase de grupos da Champions, estava na corrida, mas há concorrência ainda mais pesada: o Bayern Munique. - Bom dia! A abertura 'oficial' do mercado de transferências de inverno está quase a chegar mas já há muitos negócios a serem feitos. Acompanhe-nos ao longo de mais um dia e fique a par de todas as movimentações!