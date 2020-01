9h12: Thomas Lemar, do At. Madrid, tem os três tubarões de Londres na corrida para assegurar a sua contratação neste mercado: Arsenal, Tottenham e Chelsea já terão avançado com propostas aos colchoneros, avança a imprensa inglesa.





9h: No mercado de transferências do último verão otentou o empréstimo de, mas de Braga a resposta foi um redondo não. Agora o clube da Serie A, atualmente na 5.ª posição, volta a tentar contratar o avançado português de 20 anos.8h54: Há cláusulas e... cláusulas! O jornal espanhol 'ABC' avança hoje que ovai passar a incluir nos contratos que assine com futuros reforços cláusulas... "anti-Piqué", ou seja, que impeçam os novos jogadores do clube de protagonizarem situações que desagradam à direção dos catalães e que já foram protagonizadas pelo central. Assim, qualquer atleta que venha a ser contratado terá de assinar um "requisito de dedicação exclusiva, que lhe impede compatibilizar a sua vida como futebolista com qualquer outra atividade profissional, a não ser que consiga a expressa autorização do Barcelona"; os jogadores ficam também impedidos de utilizar as redes sociais durante jogos, treinos e estágios e não podem fazer "comentários técnicos, desportivos e sociais" neste tipo de plataformas, nem publicar fotografias tiradas em eventos fechados ao público.8h43: Ojá chegou a acordo com o, tendo em vista a contratação do avançado Piatek por 33,8 M€ . Segundo o ‘The Sun’, o avançado polaco de 24 anos irá submeter-se durante o fim de semana aos indispensáveis exames médicos.8h20: A continuidade deno comando técnico dovolta a ser posta em causa após a derrota com o Atlético Madrid (2-3) na meia-final da Supertaça de Espanha, que se está a realizar na Arábia Saudita. Apesar de a direção blaugrana ter negado a saída, no imediato, do treinador, de 55 anos, a imprensa espanhola refere que os r esponsáveis pelo clube catalão se terão reunido com Xavi , ex-capitão, em Doha, no Qatar, de forma a convencê-lo a tornar-se o treinador da equipa.- Ao final do dia de ontem, oconfirmou a contratação de, avançado colombiano, de 25 anos, que assinou com as águias até 2024 - De acordo com a imprensa belga,- Paralelamente ao dossiê que visa a venda de Bruno Fernandes para Inglaterra, num outro tabuleiro otambém conheceu avanços significativos no processo da contratação de. Ao que o nosso jornal apurou, depois de o Slovan Bratislava ter rejeitado uma proposta de 5,5 M€ da SAD leonina, uma nova ronda negocial entre as partes deixou o acordo iminente e à beira de ficar consumado nas próximas horas - Ofoi o último clube a mostrar interesse em Gedson Fernandes , segundo noticia a Sky Sports em Inglaterra.- E é por aí mesmo que começamos o dia. O presidente do, Frederico Varandas, só admite venderpor uma verba na região dos 70 milhões de euros, que representará um encaixe real de 42,53 M€. É que ao valor a pagar pelo clube comprador, neste caso o, o leão terá de compensar outras entidades. Desde logo os agentes envolvidos, com 10% do valor (7 milhões) e a Sampdoria (6,1 milhões em 10% de mais-valias). Conheça aqui todos os contornos no negócioBom dia! Ainda nem o mês vai a meio e os negócios (e rumores!) já dão pano para mangas! Fique connosco ao longo do dia e acompanhe, a par e passo, todas as movimentações do mercado de transferências num dia em que Bruno Fernandes pode conhecer novo destino...