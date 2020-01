9h37 - O Zaragoza e o Tenerife chegaram a acordo para o empréstimo de Daniel Lasure até ao final da temporada





Daniel Lasure, cedido al CD Tenerife hasta final de la presente temporada https://t.co/dWjKsdndoR — Real Zaragoza (@RealZaragoza) January 16, 2020



9h35 - O Liverpool não tira os olhos de Kai Havertz, craque do Bayer Leverkusen, uma contratação que pode ser apenas efetivada no mercado de verão



9h30 - Arsenal e Tottenham estão na luta pelo mesmo jogador do Getafe: as equipas de Mikel Arteta e José Mourinho podem avançar com o pagamento da cláusula de rescisão de Djené fixada nos 35 milhões de euros.



9h12 - Avança o 'Daily Mail' que o Arsenal quer reforçar a sua defesa com a contratação de Layvin Kurzawa, do PSG



8h50 - O 'Sport' escreve que o Barcelona já garantiu a contratação do defesa argentino Santiago Ramos Mingo, de 18 anos, do Boca Juniors, para integrar a equipa B. Pode chegar este mês ou no próximo verão.



8h44 - Bryan Ruiz treina com a equipa B do Santos enquanto as partes discutem a rescisão do contrato do costa-riquenho, válido até dezembro. A informação é revelada pela imprensa brasileira.



8h13 - Unai Emery colocou Mesut Ozil de parte no Arsenal mas agora que os gunners são treinados por Mikel Arteta o alemão parece estar mais feliz. "Estou satisfeito com o meu contrato e vou continuar aqui mais um ano e meio", explicou.



8h11 - Mauricio Pochettino, treinador que foi despedido do Tottenham - clube agora treinado por José Mourinho - disse à Sky Sports que Inglaterra e Espanha são os seus países de eleição para voltar a treinar.





e o presidente do, Ivan Kmotrik,os últimos detalhes da transferência depara o- A SAD doe, conformenoticiou,foi só o primeiro. Na lista devem seguir-se agorareuniu-se com a direção doe vai agora apresentar à SAD doa proposta concreta dos red devils por, que poderá ultrapassar os 70 milhões de euros em variáveis alcançáveis, e não deverá incluir qualquer jogador. Mais informaçõesestáe o, treinado por, deve mesmo ser o destino.continuam a negociar a transferência de, mas ainda não há acordo entre os clubes. Os encarnados oferecem 20 milhões de euros por 100 por cento do passe do médio; os brasileiros responderam com uma contraproposta de 20 milhões de euros, mas por 80 por cento dos direitos económicos do jogador. Saiba maisestá emprestado peloaoaté ao final desta época, mas tem a garantia de quenos azuis e brancos.- A SAD dosó admite a saída dese for a título definitivo. Odeestá interessado no empréstimo do avançado cabo-verdiano, com opção de compra no final da cedência, mas os dragões- Bom dia, seja-bem-vindo a mais um dia de transferências, onde acompanharemos ao minuto todos os rumores e confirmações. Fique connosco.